Milliókat loptak a trükkös hackerek, de a végén jött a nem várt fordulat

17 és 21 éves hackereket fogott el a magyar rendőrség. A fiatalok, akik több millió forintot csaltak ki adathalász módszerek segítségével, online fizetési rendszerek üzemeltetőit és felhasználóit károsították meg. A rendőrségi nyomozás szerint lehetnek társaik az elkövetőknek – hangzott el az M1 Híradójában.

Milliókat kerestek a csalók

Milliókat kerestek a fiatal hackerek azzal, hogy online fizetési rendszereket használtak ki. A kibervédelmi nyomozók egy hónapig dolgoztak a 17 és 21 éves fiúk lebuktatásán. A nyomozás alatt kiderült, hogy a Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar megyében élő gyanúsítottak tavaly év eleje óta

több millió forintot csalhattak ki.

Cégek és magánszemélyek bankszámla- és bankkártyaadatait szerezték meg, majd online fizetési rendszerek: Paypal és SimplePay segítségével számítástechnikai termékeket rendeltek egy webáruháztól – írta a Police.hu.

Amikor az áruház már feladta a csomagot, felhívták az online fizetési rendszerek üzemeltetőit és azt mondták, hogy ügyfeleik csalás áldozatai lettek, valójában nem rendeltek semmilyen terméket. Végül rávették őket, hogy az eddig zárolt összeget utalják vissza egy másik számlaszámra.

Kapcsolódó tartalom

„Megrendeltek különböző termékeket, számítástechnikai eszközöket egy online webáruházon keresztül, és amikor megtörtént ennek a megvásárolt terméknek és az árának a zárolása az online fizetési rendszeren keresztül, akkor az üzemeltetőket egy kitalált történettel rávették arra, hogy a vásárolt terméknek az árát utalják vissza az ő bankszámlájukra” – közölte Kész-Varga Mónika, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda rendőr alezredese.

A csalók sikere akkor volt teljes, ha végül hozzájutottak a megrendelt számítástechnikai eszközökhöz és a pénzhez is. A trükkel megszerzett áruk egy részét megtartották, míg másik részét eladták, a bevételen pedig osztoztak. Odafigyeltek arra is, hogy az egymás közötti pénzmozgások névtelenek legyenek, ezért

kriptovalutát használtak.

A készenléti rendőrség augusztus 9-én otthonaikban csapott le rájuk.

„A páros nagyon meglepődött, hiszen nem számítottak arra, hogy lebuknak. Kollégáim egyébként minden olyan terméket és számítástechnikai eszközt, amit a lakásban találtak lefoglaltak, majd ezt követően gyanúsítottként hallgatták ki mindkét személyt” – mondta Kész-Varga Mónika.

A nyomozás eddigi állása szerint az országban több cég és magánszemély sérelmére is követhettek el hasonló bűncselekményeket, valamint a két fiatalembernek társai is lehettek, így nem kizárt, hogy hamarosan még több gyanúsítottat is előállít a rendőrség.

A címlapfotó illusztráció.