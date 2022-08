Akár 50 millióra is büntethetik, aki Elf Bart forgalmaz

Akár 16 doboznyi nikotint is tartalmazhat a fiatalok számára nagyon vonzó Elf Bar. Az új jogszabályok értelmében súlyos pénzbírságot kap az, aki a színes, ízesített elektromos cigarettákat forgalmazza, tette közzé pénteken a közösségi oldalán Rétvári Bence államtitkár.

Akkor hallottam először az Elf Barról, amikor egy júniusi napon felhívott a fiam iskolájának az igazgatója, és kérte, menjek be, mert komoly az ügy. Kiderült a hetedikes fiam osztályában az egyik gyerek árulni kezdte ezt a cigarettát, és az én fiam is rendelt egyet. Nagyon szíven ütött bennünket a dolog, mert senki sem dohányzik a családban, egészségesen élünk, a gyerek aktív sportoló, mégis el tudta csábítani tudatlanságból az Elf Bar – mesélte a hirado.hu-nak egy szülő. Nem egyedüliként szembesült ezzel a problémával, kora nyáron borzolta fel a hazai közvélemény és a szülőtársadalom kedélyét, hogy a tinik között hatalmas divat lett a kis színes elektromos cigaretta.

Az Egyesült Államokban egy teljes tizenéves generációt sikerült rászoktatni így a dohányzásra, anélkül, hogy bárki tudná, milyen hosszú távú következményei lehetnek az illatos folyadékkal működő eszköznek. A probléma idehaza is megoldást igényelt, várható volt, hogy a kormány törvényi szinten is fellép az illegális termék visszaszorítása érdekében.

Akár 16 doboznyi nikotin

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium politikai államtitkára a pénteki Facabook-posztjában azt jelezte, most már törvényi szinten is fellép a kormány az illegális termék ellen, kiemelkedően magasan megállapítva az illegális kereskedőkre kivethető bírságok összegét. Posztjában azt írta: „Az Elf Bar egy folyadékkal előre feltöltött, akkumulátorral ellátott, eldobható elektromos cigaretta. Különösen veszélyes, hogy az ismeretlen, bevizsgálatlan és megbízhatatlan összetételű, nagyon magas nikotintartalmú termékek kifejezetten a fiatalok számára készültek. Egyetlen Elf Barban 3 vagy akár 16 doboznyi cigarettának megfelelő mennyiségű nikotint sűrítettek. Tehát egy rúd akár háromszáz szál cigaretta káros hatásait is magában hordozhatja. A használója pedig nem tudja szabályozni, hogy egy alkalommal milyen nikotinmennyiséget szív el. Ezért különösen veszélyes, hiszen a hirtelen nagy mennyiségben beszívott nikotin mellkasi fájdalmat, szédülést, hányást vagy akár vérköpést is okozhat. A hosszú távú negatív hatásairól nem is beszélve, már fiatalkorban kialakítja a nikotinfüggőséget, amely orvosilag kimutatható, hogy a tüdőrák kialakulásának egyik legnagyobb okozója, valamint keringési és más betegségeket is okozhat.”

Az Elf Bar a közösségi médiában hipersebességgel terjed, közel 700 milliós keresési és megtekintési számokkal bír a fiatalok által legkedveltebb közösségi portálokon.

Tilos forgalmazni

Az államtitkár kifejtette, a magyar kormány elkötelezett a fiatalok dohányzásának visszaszorításában, hazánkban már több mint két éve, 2020 óta tilos ízesített dohányterméket bármilyen formában forgalmazni.

„Az Elf Bar forgalmazása, de a birtoklása is illegálisnak számít. Tekintettel arra, hogy egy komoly globális problémával állunk szemben, szükséges volt újabb jogszabályokat is hozni. Az Országgyűlés július 19-én szigorúbb törvényi rendelkezéseket fogadott el, amelynek köszönhetően a jogosulatlan dohánytermékek kiskereskedelmét elrettentő mértékű bírsággal lehet sújtani.

Az új jogszabályok értelmében, akik ilyen jogosulatlan dohányterméket, amilyen az Elf Bar is, forgalomba hoznak, azokat természetes személy esetén 1–50 millió, gazdasági társaság esetén 5–500 millió forintra lehet büntetni.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága már eddig is szigorúan vizsgálta ezen termékek illegális kereskedelmét. Ennek köszönhetően az elmúlt időszakban országosan több tízezer terméket foglaltak le, melynek összértéke több százmillió forint volt” – ismertette az intézkedéseket Rétvári Bence.

A címlapfotó illusztráció.