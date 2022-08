Jobbikos végjáték: Gyöngyösi leproletározta Jakabot, aki erre kilépett a pártból

„Szélsőbalos proletár eszméket vadul üvöltöző politikus lett belőled, akiből a közélet mémeket gyárt” – írta Jakab Péternek a Jobbik jelenlegi elnöke csütörtökön a közösségi oldalán. Gyöngyösi Márton kemény kritikával illette a Jobbik volt elnökét, akit fel is szólított, hogy válasszon az öncélú populizmus és a párt között. Jakab teljesítette Gyöngyösi kívánságát, nem sokkal később bejelentette, hogy távozik a Jobbikból és annak parlamenti frakciójából – számolt be az M1 Híradója.

Kilép a Jobbikból Jakab Péter, de a parlamenti mandátumát megtartja

Leproletározta csütörtöki bejegyzésében Jakab Pétert Gyöngyösi Márton, aki nem sokkal később bejelentette: távozik a Jobbikból és független parlamenti képviselő lesz a jövőben. A párton belül az utóbbi időben olyan törésvonalak alakultak ki, amelyeket már nem lehetett helyrehozni, Jakab állítólagos élettársa, Molnár Enikő a napokban már a nyilvánosság előtt inzultálta a Jobbik alelnökét Potocskáné Kőrösi Anitát. Potocskáné csütörtökön már kora délután úgy érezte: egyre nyilvánvalóbb, hogy Jakab Péter távozni készül a Jobbikból. Erről is írt nyílt levelében a párt jelenlegi vezetője. Gyöngyösi Márton, aki úgy fogalmazott:

Az a stílus és hang, amit Miskolcon hallottak, a legsötétebb bolsevik, kommunista tempó, amikor egyesek politikai haszonszerzés céljából egy nemzet fiait egymásra uszítják.

A pártelnök sajtóértesülések alapján arról is írt, hogy Jakab Péter augusztus 20-án jelentheti be új párt alapítását, ezért arra szólította fel, hogy döntse el, mit akar. Gyöngyösi Márton úgy fogalmazott:

Ha menni akarsz, add vissza a mandátumodat, lépj ki a pártból, aztán te balra, mi jobbra.

Néhány órával később meg is érkezett a válasz Jakab Pétertől, aki közösségi oldalán jelentette be, hogy nincs helye a Jobbikban és elhagyja a pártot. A Jobbik volt elnökét az áprilisi választások után nagy többséggel választottak újra a párt elnökévé, egy hónappal később azonban mégis lemondott a tisztségről, majd frakcióvezetőként is megbukott.

Jakab Péter, Gyöngyösi Mártonnak címzett terjedelmes levelében most arról írt, hogy a Jobbik jelenlegi elnöke választás elé állította őt, számára azonban nem volt kérdés, hogyan döntsön: kilép a Jobbikból, és független képviselő lesz.

Jakab Péter a Jobbik-listán szerzett országgyűlési mandátumát megtartva, független képviselő lesz.

A héten a legfőbb bizalmasának számító volt kabinetfőnöke, Molnár Enikő a nyílt utcán vitatkozott össze a párt elnökhelyettesével, akit egyebek mellett azzal vádolt, hogy ő buktatta meg Jakab Pétert. Molnár azzal vádolta Potocskáné Kőrösi Anitát, hogy kiszivárogtatta a párt belügyeit a sajtónak. A veszekedésnek a fórum egyik résztvevője megpróbált véget vetni, az incidens kis híján rendőri intézkedéshez vezetett.

A címlapfotó illusztráció.