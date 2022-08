Orbán Balázs: Lehet szándékosan hamis képet festeni, de szó sincs a magyar erdők kivágásáról

Ungár Péter LMP-s frakcióvezető Facebook-bejegyzésében adott hangot környezetvédelmi aggodalmainak a kormány vészhelyzeti fakitermelési rendelete miatt, mely kapcsán a miniszterelnök politikai igazgatójának, Orbán Balázsnak az erdők telepítésének fontosságával kapcsolatos korábbi szavait is felidézte. A frakcióvezető bejegyzésére Orbán Balázs is reagált és kifejtette, a „baloldali álhírekkel ellentétben szó sincs a magyar erdők kivágásáról. Épp ellenkezőleg, a rendelet azok megújítását célozza. Emellett a kormány azon dolgozik, hogy egyetlen magyar háztartás se szenvedjen hiányt energiában. Ma a háztartások közel negyede fűt fával, a kínálat növelése az helyzetükön is segít.”

Az LMP frakcióvezetője, Ungár Péter Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatójának, Orbán Balázsnak a korábbi szavait visszaidézve úgy fogalmazott, hogy „mára már elfogadott tény, hogy a Föld légkörének átlagos hőmérséklete növekszik, a korábban ismert széljárásirányok átalakulóban vannak, a csapadék mennyisége és eloszlása eltérő mintákat mutat, mint korábban. Arról folynak még viták, hogy vajon ezekhez a folyamatokhoz az emberi tevékenység mennyiben járul hozzá, de a jelenlegi kutatási eredmények ismeretében racionális alapon nem kérdőjelezhető meg, hogy az emberi tevékenység e folyamatban szerepet játszik." „Egy, a Science magazinban megjelent kutatás szerint épp az erdősítés az egyik leghatékonyabb módja az éghajlatváltozás elleni védekezésnek" – folytatta Ungár Péter Orbán Balázs további szavaival. A baloldali frakcióvezető ezután saját véleményét is kifejtette, mely szerint a „Fidesz zöldfordulata, az erdőmentéses szlogenjeivel együtt egy hazugság volt". A politikus továbbá úgy gondolja, hogy aki a magyar erdőket tönkreteszi az nem igazán járul hozzá a természeti környezet megóvásához. Ungár Péter bejegyzésében ugyan elismeri, hogy energiaválság van, azonban szerinte a most kitermelt fával, majd csak jövőre lehet fűteni. „Az erdőket pedig egyszer lehet tönkretenni" – tette hozzá. A frakcióvezető bejegyzésére Orbán Balázs is reagált, melyben a magyar embereket biztosítva kiemelte „mindannyian szívünkön viseljük a magyar erdők ügyét." „Ez egy olyan kérdés, amely túlmutat a napi pártpolitikán és az ideológiai jellegű szembenállásokon, s nem mellesleg egy komoly szakmai kérdés. Éppen ezért visszatetsző, hogy baloldali médiumok és politikusok is egyaránt azt sugallják, hogy az erdőgazdálkodást érintő, a napokban megjelent rendelet egyet jelent azzal, hogy a magyar erdőket mind egy szálig ki fogják vágni, mert az energiaválság miatt megnövekedett igényt a kormány a magyar erdők rovására akarja enyhíteni. Ez az állítás hamis, hiszen nincs is ilyen összefüggés. Mint te magad is írod, az idén kivágott fával csak jövőre lehet fűteni." – mutatott rá Orbán Balázs. A meglévő túltartott erdőállomány megújítása a cél A miniszterelnök politikai igazgatója válaszában részletes tájékoztatást is adott a hazai erdőállomány helyzetéről. „A helyzet úgy áll, hogy épp az elmúlt 10 év kormányzati politikájának, azaz a rezsicsökkentésnek és a korszerűsítési programoknak köszönhetően drasztikusan lecsökkent a tűzifa iránti igény Magyarországon. Nagyságrendileg dupla annyi fa "termett" (13 millió köbméter) itthon évente, mint amit elhasználtunk (6,5 millió köbméter). Ez pedig mára oda vezetett, hogy az erdők jelentős része úgynevezett "túltartott erdő". Ráadásul ezek jellemzően nem őshonos, azaz rövid távú gazdasági érdekek mentén telepített fajtákból állnak, s amelyek a hazai erdőállomány közel 40 százalékát teszik ki. Ez az állapot nem fenntartható, ugyanakkor épp a korábbi évek csökkenő kereslete miatt nem lehetett gazdaságos körülmények között változtatni rajta. A megnövekedett kereslet viszont lehetőséget teremt, hogy a meglévő, túltartott erdőállomány minél nagyobb részét új, egészségesebb szerkezetű, életerős, őshonos fajokból álló, hosszú távon hasznosítható, tarvágás nélkül is megújítható erdőkre cseréljük. Ha ez nem történik meg, nem marad Magyarországon más, csak elaggott, pusztuló erdőség." „A baloldali álhírekkel ellentétben szó sincs a magyar erdők kivágásáról" Orbán Balázs szerint azonban a „baloldali álhírekkel ellentétben szó sincs a magyar erdők kivágásáról. Épp ellenkezőleg, a rendelet azok megújítását célozza. Emellett a kormány azon dolgozik, hogy egyetlen magyar háztartás se szenvedjen hiányt energiában. Ma a háztartások közel negyede fűt fával, a kínálat növelése az helyzetükön is segít." „Ilyen helyzetben az ellenzéki politikusok felelőssége vitathatatlan. Lehet szándékosan hamis képet festeni a médiában s ezzel rövid népszerűségre szert tenni, de ahhoz, hogy Magyarországon mindig mindenkinek legyen tüzelőanyag télire, és közben ötven, száz és ezer év múlva is dús, őshonos fajokból álló erdőségek legyenek, ahhoz felelős, szakmai erdőgazdálkodás kell" – tette hozzá a politikus.