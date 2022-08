Kemény vádak, nyílt támadás - nem csitulnak a Jobbikon belüli konfliktusok

Nem csitulnak a Jobbikon belüli konfliktusok: a napokban a nyílt utcán vitatkozott össze Jakab Péter volt kabinetfőnöke a párt jelenlegi elnökhelyettesével. Molnár Enikő az állítólagos kiszivárogtatások akarta számonkérni Potocskáné Kőrösi Anitán, aki visszautasította, hogy neki azokhoz köze lenne. Az eset után Potocskáné Kőrösi Anita azt nyilatkozta: szerinte Molnár Enikő tudatmódosító szer hatása alatt állhatott – számolt be az M1 Híradó.

Újra kitört a belháború a Jobbikban: Molnár Enikő egy pártrendezvényen esett neki a párt elnökhelyettesének

– Azt gondolom Enikő, hogy fejezzük ezt be.

– Nem, Anita! Szeretném tudni azt, hogy…

– Te most egy provokációt szerveztél ide – részlet a Molnár Enikő és Potocskáné Kőrösi Anita párbeszédéből.



Jakab Péter legfőbb bizalmasa és egyben tanácsadója, Molnár Enikő egy miskolci, jobbikos utcafórumon esett neki a Jobbik jelenlegi elnökhelyettesének, Potocskáné Kőrösi Anitának, akit azzal vádolt, hogy kiszivárogatta a párt belügyeit a jobboldali sajtónak. Az esetről több videó is készült.



– Poligráfos vizsgálaton is vállalom azt, hogy nem én voltam az, aki bármilyen kapcsolattal a Fidesz-médiában rendelkezik. Hanem úgy gondolom, hogy a saját körökben kell keresni.

– Milyen saját körökben kell keresni?

– Azért mondom, hogy az, hogy a Magyar Nemzet felé ki szivárogtat információkat, azt más helyen kell keresni.

– Milyen más helyen kell keresni, mesélj róla, mert úgy látom, hogy te ezt…

A veszekedésnek a fórum egyik résztvevője megpróbált véget vetni. „Fejezd már be, nem azért vagyunk, hogy benneteket nézegessünk” – szólította fel távozásra Jakab Péter bizalmasát. Molnár Enikő azonban nem hagyta annyiban, az autójáig követte Potocskáné Kőrösi Anitát, a veszekedés pedig továbbfolytatódott.

– Én nem tudok róla, hogy bárki is szivárogtatott volna.

– Akkor hogy került ki a Magyar Nemzethez?

– Nem gondolom, hogy bármi is ki került volna.

– És akkor másnap miért kaptam meg az etikai beadványt?



A veszekedésből – ami majdnem rendőri intézkedéshez vezetett – kiderül az is, hogy Molnár Enikő, Potocskáné Kőrösi Anitát okolja Jakab Péter bukásáért is.



– Mit mondtál Jakab Péternek? Hogy soha nem szúrod hátba…

– Én nem is szúrtam hátba Jakab Pétert.

– Nem szúrtad hátba? Akkor mit csináltál?

– Azt gondolom, hogy ő döntött úgy, hogy nem szeretne már tovább elnök lenni.

– Elnökségi ülésekről, úgy, hogy szivárogtattatok folyamatosan.

– Enikő, légy szíves… Máté, hívd a rendőrséget!

– Hívjad, nyugodtan!

Az eset után Potocskáné Kőrösi Anita a Mediaworks–Hírcentrumnak azt mondta:

szerinte Molnár Enikő tudatmódosító szer hatása alatt állhatott.

„Az látszik, hogy teljesen átgondolatlan és egy kapkodó, egy magából kikelt embert láttam, akin egyébként nekem az volt gyanús, vagy nem is gyanús, hanem inkább feltűnő, hogy napszemüveget viselt, lehet, hogy valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt is állhatott, mert tényleg olyan dolgokat vágott a fejemhez és nemcsak nekem, hanem a kollégáimnak a fejéhez is, amely tényleg azt mutatja, hogy már nincsen semmilyen realitásérzéke” – mondta a Jobbik elnökhelyettese.



Molnár Enikő az incidens során azt is számonkérte Potocskáné Kőrösi Anitától, hogy miért használja a Jobbik-frakció autóját, amikor nem is országgyűlési képviselő, így nem is tagja a frakciónak.



– Hol van itt akkor egy frakciótag?

– Itt most nincsen frakciótag, ezen az állomáson nincsen.

– Tehát akkor nem frakcióautóval kellett volna jönnöd, hanem a férjedtől kellett volna esetleg kérni egy autót.



Azt is állította, hogy a Potocskáné Kőrösi Anitának három asszisztense is van, akik szintén ott voltak az autóban. A Jobbik elnökhelyettese erre úgy reagált: a frakció engedélyezte neki az autó használatát.



„Én azt gondolom, hogy semmilyen szabályt nem szegett a frakció azzal, hogy ehhez az országjáráshoz nekem frakcióautót biztosított a Jobbik elnök-helyetteseként” – mondta a politikus.



A Jobbik közleményben ítélte el Molnár Enikő miskolci akcióját, amit üres provokációnak neveztek.

Azt írták: Jakab Péter tanácsadója a „Nép Pártján” állva zavarta meg a miskolci eseményt. Jakab Péterre utalva pedig úgy fogalmaztak: nem tudjuk, hogy hol volt a rendkívüli parlamenti ülésről is távolmaradó főnöke, de ha hazai pályán, Miskolcon csak annyira futja, hogy a milliós fizetésekre vágyakozó tanácsadóját hajtja ki balhézni a nép pártján, akkor nem sok jóra számíthatnak a megvezetett ellenzéki szavazók. Hozzátették azt is: a „Nép Pártján” világos, hogy mára nem más, mint Jakab és tanácsadójának kétségbeesett próbálkozása, hogy személyes jólétüket és közös életüket biztosítsák”.

