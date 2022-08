Kata helyett ekho: újabb adócsökkentéssel segíti a vállalkozásokat a kormány

Szeptembertől csökken az ekho, amelyet a kormány szerint különösen megéri majd az előadóművészeknek választani. A Pénzügyminisztérium közölte, hogy a háborús gazdasági helyzet miatt a cégek adófizetését is egyszerűsíti a kormány, hiszen a társasági adót ezentúl nemcsak forintban, hanem dollárban vagy euróban is megfizethetik – számolt be az M1 Híradója.

Pénzügyminisztérium: Csökken az ekhó, devizában is fizethető a társasági adó Hahn Blanka hosszú évek óta dolgozik műkörmösként Baján. A kezdetektől fogva katával adózik, számára ez az adónem egyszerű és átlátható. „Nekem ez a legkedvezőbb, a bevételemtől függetlenül mindig ugyanannyit kell befizetnem, és nem sok energiaráfordítással tudok hivatalosan dolgozni” – mondta a Híradónak. A bajai vállalkozó azok közzé tartozik, akik a jövőben is katáznak majd. Viszont nagyon sokaknak az új szabályok miatt váltaniuk kell. A Pénzügyminisztérium adatai szerint a katában lévő vállalkozók kétharmada ma már munkaviszonyt vált ki az adónemmel – jelentette ki éppen egy hónapja a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, ezért is kellett megváltoztatni a szabályokat. Olyanok katáztak, akiknek a törvény szerint munkaviszonyban kellett volna állniuk és ennek megfelelően kellett volna adózniuk. Ehelyett lényegében munkaadójuknak katás vállalkozóként számláztak. A kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) új szabályozásával a kormány bezárja a kiskapukat. Kapcsolódó tartalom Találhatnak kedvezőbb adózási formát is a katások Alacsonyabb bevétel esetén még jobban is járhatnak a katánál az ekhós adózási formát választók. Emellett a Pénzügyminisztérium közleménye szerint újabb adócsökkentéssel és egyszerűsítésekkel segíti a magyar vállalkozásokat. Szeptembertől a régi katásoknak új lehetőségeket kínálnak, például jelentősen csökkentik az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, vagyis az ekho mértékét. Bár a munkavállalók továbbra is 15 százalékot fizetnek majd, ugyanakkor a munkaadók által fizetett 13 százalékot eltörlik. A munkáltatóknak tehát megéri olyan volt katásokat alkalmazni, akik ekhózásra állnak át. Másként fogalmazva: a katázásból kiszorult vállalkozásoknak megéri az ekhót választani. Tavaly mintegy 41 ezren fizettek egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, de szeptembertől az alacsony adóteher és a könnyítések miatt ez a szám jelentősen megnőhet. Már csak azért is, mert nemcsak az adóteher alacsony a vállalkozásoknál, hanem az adminisztráció is. Az érintettek ekhós jövedelme ugyanis szerepel az adóhivatal által készített bevallási tervezetben, mint munkaviszonyból származó jövedelem, vagyis az ekhózóknak nem kell a bevallással foglalkozniuk. Azok a cégek, amelyek korábban a katás adózást választották és most más adózási formára fognak áttérni, bizonytalanság volt, hogy valójában kell-e például könyvvizsgálatot végezni ehhez az áttéréshez kapcsolódóan. Ebben a rendeletében most a kormány teljesen egyértelműen megfogalmazta, hogy nem kell. Ezáltal egyszerre ad egy adminisztratív könnyítést, másrészről pedig nyilván költségcsökkentést is lehetővé tesz ezen vállalkozások számára – mondta Hegedűs Sándor, az Andersen Adótanácsadó Zrt. szakértője. Kapcsolódó tartalom Még inkább megéri az ekhót választani a művészeknek, csak 15 százalék lesz az adó A NAV is segít a katásoknak Erről az adóhatóság szóvivője nyilatkozott a Kossuth Rádióban. „A döntésben segít a NAV honlapján elérhető új rovat, méghozzá az új katapróba, amelyen belül gyakori kérdések, válaszok találhatók, az új katával kapcsolatban, hogy kik választhatják, valamint van egy vállalkozói kalkulátor is, ami megmutatja és segít kiszámolni, hogy melyik vállalkozásnak, melyik adózási mód lehet a legjobb” – fejtette ki Kis Péter András, az adóhivatal szóvivője. Fontos változás az is, hogy a jövőben a cégek a társasági adót euróban és dollárban is megfizethetik. Ez leginkább azoknak a vállalkozásoknak jelent előnyt, amelyek bevétele részben vagy egészben devizában érkezik be. Az elutalt euró vagy dollár összeget az aznapra érvényes jegybanki árfolyamon írják jóvá a vállalkozás adószámláján. A címlapfotó illusztráció.