Extra támogatást kapnak a mozgáskorlátozottak

Áramkedvezményt kaphatnak a mozgáskorlátozottak

Egy apró segítséggel gond nélkül begördül munkahelyére Abai Anita. Izomsorvadása van, szinte alig tud mozogni, így neki a kerekesszék az életének egyik legfontosabb kelléke.



„Enélkül nem tudnék létezni, élni” – mondta a Híradónak az adminisztrátorként dolgozó hölgy. A kerekesszék elektromos: egy töltéssel – használattól függően – akár két-három napig is működik, nemcsak gyorsabb, jóval korszerűbb a hagyományos segédeszközöknél.

„Ha csak egyetlenegy napra nem lenne az elektromos kerekesszékem, én azt hiszem teljesen depresszióba esnék, tehát nagyon nem tudnék meglenni nélküle. Én egyáltalán nem tudok járni, tehát nem is tudok felállni, semmi ilyesmit nem tudok, úgyhogy otthon a nővérek szoktak segíteni, úgy raknak be a kocsimba, mihelyst beleraknak, én onnantól mindent el tudok végezni”– nyilatkozta. A kerekesszék használatával kapcsolatban elmondta, „nagyon egyszerű a kezelése, egy mozdulat az egész”.



Elektromos árammal működik az a típusú a moped is, amelyet ugyancsak mozgáskorlátozottaknak gyártottak. Több ezren használják már – köztük Entzné Gerecs Gabriella, aki már 30 éve jár vele.



„Az élet minden területén – mikor a gyerekeim kisebbek voltak, az óvodába is ezzel mentem értük, a bevásárlásaimat ezzel intézem, posta, gyógyszertár, orvosi rendelő, szórakozás” – árulta el a Híradónak.

Mostantól neki is támogatás jár az áramszámla kifizetéséhez.

A nagycsaládosok gázkedvezményéhez hasonlóan a mozgáskorlátozottak az áramhoz jutnak hozzá olcsóbban.

Akik elektromos kerekesszéket, mopedet, vagy hálózati áramról működő oxigén koncentrátort használnak, a 2523 kWh-os átlagfogyasztáshoz képest plusz 1697 kilowatt órát használhatnak fel évente – a rezsicsökkentett áron.

Ezzel évente akár hatvanezer forintot is spórolhatnak.

Az igényeket már be lehet nyújtani, az illetékes kormányhivatalokhoz, vagy kormányablakokhoz. Ehhez azonban igazolni kell a jogosultságot és az utolsó befizetett áramszámlát is be kell mutatni. A hivatal ezután ellenőrizi, hogy a kérvényező kapott-e társadalombiztosítással elektromos segédeszközt.

Az elbírálás után értesíti a szolgáltatót, amely érvényesíti a rezsikedvezményt.

Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) elnöke úgy nyilatkozott, örülnek a kedvezménynek, de nemcsak az egekbe szökő villamosenergia és gáz árak nehezítik a helyzetüket, hanem az is, hogy az eszközök minősége már nem a régi. Egyebek mellett ezzel kapcsolatban kezdeményeztek most újabb tárgyalásokat a Kormánnyal.



„Ezek az akkumulátorok nem bírják több napig, hanem naponta tölteni kell, vagy akár olyan állapotban vannak, hogy naponta többször kell tölteni, hogy az érintett az elektromos kerekesszékét, vagy a mopedjét használni tudja” – mondta a MEOSZ elnöke.



Az egyesület arra is felhívja a figyelmet, hogy szerintük nagyon sok súlyos állapotú fogyatékossággal élő ember kimaradt a támogatotti körből, ezért az a céljuk, az érintettek a gázt is kedvezményes áron kaphassák. A rezsiszabályok augusztus elejétől változtak. Az átlagfogyasztásig továbbra is mindenkinek az eddigi rezsicsökkentett árat kell fizetni az áramért és a gázért is. Ez a fogyasztóknak nagyjából a háromnegyede.

