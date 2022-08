Ellopták? Elveszett? Akár új személyit is igényelhetünk a Szigeten

Szerdán, két év kényszerszünet után megkezdődött a Sziget fesztivál. A hirado.hu összeállításából megtudhatja, kik a 28. alkalommal megrendezett fesztivál legdrágább fellépői, milyen szolgáltatásokkal készül a rendőrség, és mi a teendő, ha netán lába kelne a pénztárcánknak vagy az iratainknak.

Az idei Sziget két legdrágább fellépője Justin Bieber és Dua Lipa, a nagyszínpados sztárelőadókra fordított költségvetés nagyságrendileg több millió euró – mondta Kádár Tamás, a rendezvény főszervezője. Beszámolt arról is, hogy a 2019 után újra megvalósuló 28. Sziget szerdai, pénteki és szombati napja máris csaknem teltházas, ezért mindenkit arra kérnek, hogy időben érkezzen a rendezvényre.

„Idén nincs mínusz egyedik és nulladik nap, viszont augusztus 10-től 15-ig hat teljes értékű programnappal, Európában egyedülálló összművészeti kínálattal várjuk a látogatókat”

– mondta Kádár Tamás.

Az idei Szigetre 103 országból érkeznek vendégek, és 54 ország művészei készülnek produkcióval.

A nagyszínpados sztárelőadókra fordított Sziget-költségvetés nagyjából megegyezik a legutóbbi, 2019-es Sziget vonatkozó büdzséjével. „Idén eggyel kevesebb fesztiválnapunk lesz, és úgy tűnik, a sztárgázsikban 2019-ig tapasztalt hihetetlen mértékű és folyamatos növekedés megállni látszik. Ugyanakkor ezeket euróban és dollárban fizetjük ki, ehhez képest a forint nagyon sokat gyengült az elmúlt két és fél évben, vagyis forintban számolva sokkal többet kell idén fizetnünk” – árulta el a főszervező.

A pénteken fellépő Justin Bieber és a ma esti fő attrakció, az albán származású Dua Lipa mellett a többi „headliner”, azaz fő fellépő is csupa világsztárból áll, és hasonló árkategóriába tartozik. Közöttük lesz az Arctic Monkeys, a Tame Impala, Calvin Harris, a Kings of Leon, a Grammy-díjas ausztrál Rüfüs du Sol és Stromae is.

Bűnmegelőzési pontot állít fel a BRFK

A rendőrségnek az a célja, hogy garantálja a Sziget fesztiválon szórakozók és a környéken élők biztonságát egyaránt – jelentette ki Fülöp Gergely, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kommunikációs osztályának vezetője.

Ennek érdekében bűnmegelőzési és balesetmegelőzési pontot állítottak fel a fesztivál területén, illetve egyenruhás rendőrök és civil ruhás nyomozók teljesítenek szolgálatot a Hajógyári-szigeten, a sziget körüli vizeken és a közlekedési csomópontokon egyaránt.

A bűnmegelőzési ponton olyan rendőrök dolgoznak majd, akik idegen nyelveket beszélnek. A rendőrségi ponton különböző játokokkal és balesetszimulátorral várják az érdeklődőket. Meghirdettek egy „Szelfizz a rendőrrel” elnevezésű játékot is, ha bárki a Sziget területén készít egy szelfit egy rendőrrel és azt bemutatja, ajándékot kap.

Határvadász toborzópontot is üzemeltetnek a BRFK standján, ahol csütörtökön és pénteken 10 és 14 óra között tudnak tájékoztatást nyújtani a határvadász foglalkozás iránt érdeklődőknek.

Megtalálhatóak lesznek a Szigeten az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársai is, akik segítséget nyújtanak az ügyintézésben azoknak a külföldieknek, akik elhagyták az okmányaikat. Feljelentést a III. kerületi rendőrkapitányságon lehet tenni, a bűnmegelőzési ponton a rendőrök útbaigazítják, térképpel segítik a károsultakat.

Elektronikusan is intézhetnek közigazgatási ügyeket a fesztiválozók

A Sziget Fesztiválon is biztosítják az elektronikus ügyintézés lehetőségét: egy mesterséges intelligencia alapú, érintőképernyős eszköz segítségével önállóan, tíz ügytípus közül választva intézhetnek ügyeket a kilátogatók – közölte a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

A fesztivál alatt a résztvevők első kézből próbálhatják ki a hazai e-közigazgatás legújabb fejlesztését, a MIA Pontot.

Egyebek mellett erkölcsi bizonyítvány és anyakönyvi kivonat igénylésére, gépjárművel kapcsolatos ügyek intézésére, valamint a személyes okmányok pótlására nyílik lehetőség. Az eszközön az eSzemélyi igazolvány beolvasása után a Központi Azonosítási Ügynök legújabb azonosítási szolgáltatásával, az arcképes azonosítással nyílik lehetőség az ügyintézési folyamatok elindításhoz – írták.

Hangerő-munkacsoportot hoztak létre a Sziget idejére

Munkacsoportot hozott létre a Fővárosi Önkormányzat a Sziget fesztivál leginkább érintett kerületeinek polgármestereivel; a munkacsoport feladata a folyamatos információ- és tapasztalatcsere a zajvédelem, a természetvédelem, a közterületek ellenőrzése és a köztisztaság fokozott biztosítása érdekében – közölte a Fővárosi Önkormányzat szerdán.

A Sziget fesztivál Budapest turisztikai és kulturális életének meghatározó eleme, ugyanakkor a környéken élők számára minden évben okoz nehézséget a Hajógyári-szigetről hallatszó zaj. Ezért a Fővárosi Önkormányzat a Sziget fesztivál leginkább érintett kerületeinek – a III., a IV. és a XIII. kerületnek – a polgármestereivel operatív munkacsoportot hozott létre. A munkacsoport feladata a folyamatos információ- és tapasztalatcsere a zajvédelem, a természetvédelem, a közterületek ellenőrzése és a köztisztaság fokozott biztosítása érdekében.

A leginkább érintett három kerületben folyamatosan mérik a zajszintet a Sziget idején, amelynek eredménye folyamatosan megtekinthető lesz az interneten.