Több mint 160 kilométeren megerősítik a déli határszakaszt

A büntetés-végrehajtás elkezdte a 165 kilométer hosszú biztonsági határzár megerősítését a magyar–szerb határon, hogy ne tudjanak létrákkal átmászni a migránsok. Naponta 6–700-an is próbálnak ezzel a módszerrel illegálisan bejutni Magyarországra. Egy tíz kilométeres szakaszon eddig csak élő erővel őrizték a határt, most ott is kerítés épül – számolt be az M1 Híradója.

Tovább erősítik a biztonsági határzárat, mivel egyre több illegális migráns érkezik Már a terepet rendezik, a cölöpöket verik le és a dróthálót is húzzák azon a tíz kilométeres magyar–szerb határszakaszon, amelyet eddig csak élő erővel őriztek. A migrációs nyomás annyira megnőtt az elmúlt hónapokban, hogy itt is kerítést kell építeni. A biztonsági határzár több szakaszán is dolgoznak, ugyanis a teljes 165 kilométeren megerősítik a védvonalat, mivel naponta több mint 6–700 migráns próbálkozik meg illegálisan átjutni rajta. Az építkezést a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) irányítja, és a fogvatartottak végzik el a munkát. A migránsok létrával próbálnak a legtöbbször átmászni a kerítésen, ezért a megerősítéssel ezt is szeretnék megakadályozni. Ehhez a kerítés legtetején lévő jelenleg 40 centiméter hosszú hattyúnyakat hosszabbítják meg egy méterrel, mindkét irányba. „Hattyúnyakas megerősítést alkalmazunk. Erre egy ponthegesztéssel készített kerítéstáblát helyezünk fel, és NATO-dróttal erősítjük meg. Az átvágásokat pedig úgy fogjuk megelőzni, hogy egy betonacél síkhálót helyezünk el végig a 165 kilométeres kerítés első kerítésvonalára” – mondta Farsang Tamás ezredes, a BVOP gazdasági és informatikai helyettese. Kapcsolódó tartalom Megkezdték a déli határszakasz kerítésének megerősítését A kormány döntésének megfelelően a büntetés-végrehajtási szervezet megkezdte a már meglévő 165 kilométer hosszúságú biztonsági határzár megerősítését és az új határvédelmi rendszer kiépítését a hódunai szakaszon. Elkezdődött a határvadászok képzése Az Országos Rendőr-főkapitányság ismertette a képzés részleteit. „Láttam, hogy a hátizsákból kilógott a Kalasnyikov csöve” – Rettegnek a migránsoktól a határ menti településeken Embercsempészés miatt a hatóságok ötven gyanúsított ellen indítottak eljárást. A határ szerb oldalán most is ezrek gyülekeznek. A büntetés-végrehajtás márianosztrai intézetében gyártják a megerősítéshez szükséges elemeket, többek között a NATO-drótot és a dróthengereket is. Ezekre egyébként is folyamatosan szükség van, hiszen tavaly mintegy 2200, idén pedig már több mint 1500 esetben kellett javítani a határzár migránsok által megrongált szakaszait, ami az elmúlt másfél évben csaknem félmilliárd forintba került. A szakértők sem számítanak a migrációs helyzet javulására. Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az M1-en arról beszélt: elképzelhető az is, hogy új útvonalakon is próbálkoznak majd a bevándorlók. „Szlovéna esetében például nagyon erős szívóhatást gyakorol az az információ, hogy a szlovének lebontják a határkerítést. Ebből a szempontból Magyarországnak arra is fel kell készülnie, hogy adott esetben a horvát és szlovén határ vonatkozásában is erősíteni kell a határőrizetet” – fejtette ki Horváth József. Szlovéniában az év első hét hónapjában 8200 határsértőt tartóztattak fel, 80 százalékkal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A magyar biztonsági határzár megerősítése a tervek szerint hat hónap alatt elkészül.