Kiterjesztik a fizetős parkolást és jön a sebességkorlátozás – a fővárosban újabb szigorítással álltak elő

Újabb helyeken kell fizetni a parkolásért szeptembertől, emellett az autósoknak újdonság lesz helyenként a 600 forintos óradíj, vagy az, hogy néhol este 10 óráig is fizetni kell a parkolásért. Három fővárosi kerületben pedig 30 km/órás sebességkorlátozással tetézik az egyébként sem rózsás közlekedési helyzetet. Karácsony Gergely 2020 áprilisában ismertette, hogy Budapesten jelentős forgalomcsillapítást és sebességcsökkentést tervez a közúti közlekedésben.

Teljesen átalakítja a parkolási rendszert a Fővárosi Önkormányzat 2022. szeptember 5-től. Az autósoknak újdonság lesz helyenként a 600 forintos óradíj, vagy az, hogy néhol este 10 óráig is fizetni kell a parkolásért, de az igazán nagy változás a parkolóövezetek területében lesz. Budán a II. és a XI. kerület, Pesten pedig Kőbánya és Zugló is kiterjeszti a fizetős parkolóövezetét – ezek a változások eddig azonban a Fővárosi Önkormányzat tervtérképében nem szerepeltek – számolt be a Napi.hu.

Kapcsolódó tartalom

A fizetős parkolóövezet leglátványosabb terjeszkedése a kőbányai autósokat érinti. A X. kerületben eddig csak a Gyakorló utcai lakótelep környékén és az Üllői út melletti lakótelepnél kellett fizetni két kisebb területen. A jövőben azonban fizetős lesz a

Kőrösi Csoma Sándor út mentén több terület,

a Bajcsy-Zsilinszky kórház tágabb környezete,

a teljes Gyárdűlő (az Üllői út, a Népliget mellett futó vasútvonal, a Kőbányai út és a Száva utca által határolt terület)

és a Laposdűlő teljes területe (a Hungária körút – Kőbányai út – Pongrácz út háromszögben minden, beleértve a Hős utcát is.)

Hamarosan Zuglóban is kiterjeszthetik szinte a kerület széléig a fizetős parkolást. A zuglói önkormányzat,

a Fogarasi út – Nagy Lajos király útja – Kerepesi út által bezárt háromszög területét is teljesen fizetőssé teszi ősztől.

A II. kerületben november elsejétől bővülhet a fizetős övezet,

Pasaréten a Szilágyi Erzsébet fasor – Lotz Károly utca – Pasaréti út – Gábor Áron utca által határolt területen kell majd fizetni a parkolásért,

illetve a Rózsadombtól kívülre eső részen a Gábor Áron utca – Pusztaszeri út – Alsó Zöldmáli út lesz az új határvonal.

Újbudán pedig decembertől bővítik a fizetős részeket. A kelenföldi vasútállomás környékén – beleértve Őrmezőt is – szintén megszűnik az ingyen parkolás lehetősége a P+R parkolókon kívül,

az Etele téren,

az Etele úton és környékén a Fehérvári útig,

valamint Őrmezőn a Balatoni útig, tehát a 7-es főútig mindenhol fizetni kell majd a parkolásért.

A négy kerületet is érintő változásokon túl három további kerületben sebességkorlátozással tetézik az egyébként sem rózsás közlekedési helyzetet.

A VI., VII. és a VIII. kerület összehangoltan, egységes rendszerben vezetne be a 30 km/órás sebességkorlátozást. Korábban Terézváros momentumos polgármestere, Soproni Tamás jelentette be, hogy a kerület minden olyan utcájában, ahol nem jár BKK-járat, 30-as sebességkorlátozást vezet be az önkormányzat.

Kapcsolódó tartalom

2020 áprilisában Karácsony Gergely ismertette, hogy Budapesten jelentős forgalomcsillapítást és sebességcsökkentést tervez a közúti közlekedésben: csökkent volna a maximális 70-es sebességhatár a gyorsutakon, a nem főutakon pedig 30 km/órára korlátozták volna a legnagyobb megengedett sebességet.