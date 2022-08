Kezdődik a Sziget fesztivál: ma lép színpadra Dua Lipa

Két év kihagyás után újra kezdetét vette a számos világsztárt felvonultató Sziget fesztivál. A nagyszínpad szerda esti sztárfellépője a háromszoros Grammy-díjas Dua Lipa lesz.

Ma kezdődik a Sziget Fesztivál

Két év kihagyás után újra kezdetét vette a számos világsztárt felvonultató Sziget fesztivál – számolt be az M1 Híradó. A rendezvénysorozat augusztus 15-ig tart, többek között színpadra áll majd a nemrég komoly betegségéről hírt adó Justin Bieber, a Kings of Leon rockzenekar és Calvin Harris brit lemezlovas is. A nagyszínpad szerda esti sztárfellépője a háromszoros Grammy-díjas Dua Lipa lesz.

A rendezvény szervezői kedd este a Duna mindkét oldalán hangpróbát tartottak, a zajszint az előírásoknak megfelelő volt. A látogatók és a környéken élők biztonságát továbbá egyenruhás rendőrök és civil nyomozók is vigyázzák majd.

Az óbudai Hajógyári-szigetre már a tegnapi nap folyamán elkezdtek érkezni a szórakozni vágyó fiatalok.