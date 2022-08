Hortay Olivér: Káoszhelyzet alakul ki Európában

Káoszhelyzet kezd kialakulni Európában – Hortay Olivér szerint az unió túlzott magabiztossága számos országot félrevezetett, ami napjainkra nem csupán sokszorosára emelkedett energiaárakat, de egyben energia hiányt is eredményezett. A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az M1 Ma reggel című műsorának vendégeként elmondta, azokban az országokban, ahol nem szabályozták hatóságilag az árakat, már most kontrollt vesztett mértékben szálltak el az árak, és ez a folyamat még korántsem ért véget.

Napok óta nem jön orosz kőolaj a barátság vezeték déli ágán Magyarországra, Csehországba és Szlovákiába

Az Európai Unió szankciós politikája jelenleg pont Európának fáj a legjobban: Brüsszel energiát érintő, különösen az oroszországi olajembargóra vonatkozó szankciói számos tagállamban okoznak nehézségeket. Írország közeljövőbeli gázellátása miatt aggódik, Spanyolországban pedig rendkívüli takarékossági intézkedéseket vezettek be.

Az energiaárak emelkedése folyamatos Európában,

a hivatalos statisztikák szerint az OECD-országokban csak júniusban mintegy 40 százalékkal drágult az energia, ezzel szemben hazánkban mérsékelt 6,7 százalékos emelkedés ment végbe.

Az európai energiaválsággal kapcsolatban Hortay Olivér kiemelte, hogy valójában minden tagállam ugyanazzal a problémával küzd, azaz: a következő fűtési időszakban nem áll majd rendelkezésre elegendő energia.

Hogy ez a helyzet a különböző országokat milyen mértékben fogja érinti, azért is nehéz megmondani, mert az uniós intézmények és egyes tagállamok túlzott magabiztossága a többi ország számára is félrevezető volt. Emlékeztetett: a szankciós politikai kezdetén Brüsszel, valamint több ország vezetése is állította, gyorsan és könnyedén lehetséges függetlenedni az orosz energiáról, pedig szakértők már akkor is figyelmeztettek, mindez rövid távon súlyos gazdasági károkozás nélkül nem lehetséges.

Ennek ellenére sorozatosan történtek olyan lépések, amelyek a probléma eszkalációjához vezettek. Az Európában lecsökkent orosz energia alternatíva nélkül egyre nagyobb problémákhoz vezet.

„Néhány országban, ahol a tarifák szabályozatlanabbak, tehát a hatóság kevesebb kontrollt gyakorol a tarifákon, ott már most rendkívüli mértékben elszálltak az energiaárak, és további drasztikus növekedés várható, ami háztartások, családok tömegeinek fog egzisztenciális nehézséget okozni”

– fejtette ki Hortay Olivér.

Az árak mellett legalább ugyanekkora probléma a rendelkezésre álló energiakészlet, tekintve, hogy számos ország gáztározói nem rendelkeznek megfelelő kapacitással. Ezekben az országokban gázhiány alakulhat ki. Vannak olyan országok, amik rendelkeznek tároló kapacitással, de nem jutnak elegendő gázhoz hogy feltöltsék ezeket, itt ellátás korlátozás kezd kialakulni.

„Egy káoszhelyzet kezd kialakulni az Európai Unióban” – összegezte a helyzetet Hortay Olivér, hozzátéve, a tagállami vezetők most azon dolgoznak, hogy tompítsák a helyzetet.

Az, hogy Magyarországon az európai átlaghoz képest kevésbé nőttek az energiaárak, nagyban köszönhető a rezsicsökkentésnek és a hatósági árszabályozásnak. A magyar kormány szigorúbb kontrollt gyakorol a lakossági tarifákon, ami védelmet jelentett a piaci árrobbanással szemben, így a magyar lakosságot nem fenyegeti tömeges egzisztenciális válság – húzta alá.