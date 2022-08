Felhívás a motorosok biztonságáért

Nyáron, a jó idő a szabadba hív, így egyre több motoros vesz részt a közúti közlekedésben, ezért a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a balesetek megelőzése érdekében a biztonságos vezetésre hívja fel a sofőrök figyelmét.

Lakott területen belül a városi forgalomnál lényegesen gyorsabban haladnak a motorosok, még akkor is, ha nem lépik át a megengedett sebességet. Fürgébben váltanak sávot és az előzési manővereket is lendületesebben hajtják végre. Lakott területen kívül viszont a fő baleseti ok a gyorshajtás, valamint több baleset következett már be szabálytalan előzés következtében – olvasható a police.hu oldalán.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a balesetek megelőzéséért maguk a közlekedők tehetnek a legtöbbet a szabályok maradéktalan betartásával. Kérjük, hogy mindig a KRESZ előírásait követve közlekedjenek!

Néhány fontos tudnivaló, jó tanács:

Motorozás előtt mindig tájékozódjon az időjárási és útviszonyokról!

Csak kifogástalan műszaki állapotú motorkerékpárral induljon útnak!

Az irányváltoztatást hátra tekintés után jelezni kell!

A balesetek többsége az indokolatlan sebességtúllépésből származik. Az úttest nem versenypálya!

Ne szlalomozzon a sávok és az összefüggő gépjárműoszlopok között! Az autónak „holttere” van!

Viseljen mindig: bukósisakot, védőruhát, kesztyűt, csizmát, protektort, és a sötétben láthatósági mellényt!

Az autósokat kérjük, hogy útjuk során kiemelt figyelemmel legyenek a motorral, kerékpárral közlekedőkre! Vezessenek türelmesen, toleránsan, az „Elsőbbségadás kötelező”, illetve az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblák szabályait a kétkerekűvel közlekedők esetében is kivétel nélkül tartsák be!

