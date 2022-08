A kérelem benyújtásakor be kell mutatni az utolsó befizetett számlát. Azok a háztartások, melyek igénybe veszik a támogatást, éves szinten akár 60 ezer forintot is megspórolhatnak.

Az elektromos gyógyászati segédeszközt használók is jogosultak áramkedvezményre. Ezt a kormányablakban kell igényelniük az érintetteknek. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni az utolsó befizetett számlát. Azok a háztartások, melyek igénybe veszik a támogatást, éves szinten akár 60 ezer forintot is megspórolhatnak.