Szakadhat a Jobbik

A Jobbik elnökségének és frakciójának tagjai megélhetési politikusokká váltak, akiknek sokkal fontosabb a pénz, a hatalom, mint a Haza sorsa – így kezdődik az a közlemény, amely a Nép Pártján nevű facebook oldalon jelent meg vasárnap. A Jakab Péter tartalmait közlő oldalon tíz alapszervezet jelentette be, hogy feloszlatják magukat, mert szerintük miközben Jakab Pétert – ahogy fogalmaznak – megpróbálták feláldozni, a Jobbik vezetősége a tagságot és a választókat is becsapta. Az alapszervezetek a közleményt végül a Jakab Péter által újabban használt szlogennel zárják. Azt írják: „Maradunk Jakab Péterrel, maradunk a Nép Pártján!”

A siker azonban a párton belüli belviszályok miatt nem tartott sokáig. A hatalmi harcok már májusban egészen odáig fajultak, hogy Jakab Péter lemondott az elnöki posztról, nem sokkal később pedig a párt vezetése a frakcióvezetői székből is menesztette.

Sajtóhírek szerint részben azért, mert Jakab Péter több mint százmillió forintot próbált átjátszani saját holdudvarának, közvetlenül azelőtt, hogy leváltották volna.

A Telex úgy tudja, hogy négy évre bízott volna meg alkalmazottakat, akik leginkább hozzá és asszisztenséhez, Molnár Enikőhöz kötődnek.

Közben hétfőn az is kiderült, hogy nem ez az egyetlen tisztázatlan pénzügyi kérdés a Jobbik háza táján. A Magyar Nemzet most arról ír, hogy a Jobbik pártalapítványa a törvényben előírt június 30-ai határidőig sem számolt el a nekik kifizetett 700 millió forintnyi állami támogatással. A lap azt is megjegyzi, hogy az alapítvány oldalán Molnár Enikő, Jakab Péter közvetlen asszisztense jelenleg is kuratóriumi tagként szerepel, dacára annak, hogy május végén a Jobbik vezetése, Potocskáné Kőrösi Anita vezetésével, fellázadt a tanácsadóval szemben, és számos jogkörétől megfosztotta.

A Nép Pártján oldalon vasárnap megjelent közleményre a Jobbik több hírportálnak szintén Molnár Enikőre utalva reagált. Azt írták: különösen visszatetsző, hogy a magukat feloszlató alapszervezetek megélhetési politikusokról beszélnek, miközben az említett tanácsadó – idézzük –„Jakab Péter felhasználásával több tízmillió forintot akart magának fizetésként kicsikarni a párt frakciójától.”

A Jobbik azt is megjegyzi:

a feloszlott szervezetek részéről egyetlenegy jelzés sem érkezett a Jobbik Országos Hivatalához, így a közlemény szerintük csupán Jakab Péter reménytelen helyzetben lévő tanácsadójának kétségbeesett próbálkozása.

Csakhogy hétfőn a Nép Pártján oldalon is megjelent egy fotó, amelyen a bejegyzés szerint a létavértesi alapszervezet tagjainak kilépési nyilatkozata látható. Ezt a Jakab Péterhez köthető oldal állítása alapján már a hét elején eljuttatták a Jobbik számára. Az elnökségnek címzett írásban az szerepel, hogy az aláírók Jakab Péter nélkül nem maradnak a pártban. A Nép Pártján oldal a fotóhoz hozzáfűzi: az elmúlt hetekben tömegével hagyták el a Jobbikot az emberek és a szervezetek.