„Láttam, hogy a hátizsákból kilógott a Kalasnyikov csöve” – Rettegnek a migránsoktól a határmenti településeken

Nem enyhül a migrációs nyomás a déli határnál. Több mint 1500 határsértővel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek és a katonáknak péntektől hétfő reggelig. Múlt héten több mint 3600 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza az ideiglenes határzárhoz. Embercsempészés miatt a hatóságok 50 gyanúsított ellen indítottak eljárást. A határ szerb oldalán közben most is ezrek gyülekeznek. Valamennyien arra várnak, hogy illegálisan átjussanak Magyarországra – hangzott el az M1 Híradóban.

Több mint ezerötszáz határsértő ellen itézkedtek a rendőrök hétvégén

Migránsok sétálnak a makkhetesi erdőben, Szabadkán. A környék tele van bevándorlókkal, a helyiek szerint a helyzet egyre rosszabb.

„Mindenhol ott vannak, nincs olyan utca a környéken, amelyben ne vonulnának. Még a gyerekeket se engedjük ki a ház elé. Szörnyű a helyzet, mindenki tart tőlük”

– panaszkodott egy helyi lakos.

Megjön a taxi, újabb migránsok szállnak ki belőle. Folyamatosan érkezik az utánpótlás, és nemcsak Szabadkára, hanem szinte az összes határmenti településre. Ráadásul sokszor fegyver is van náluk, a szerb rendőrség hiába szervez rendszeresen akciókat a határmenti erdőkben, a migránsok sokszor még aznap visszatérnek.

„Nem tudjuk, hogy mennyien vannak bent, nem ildomos közéjük menni, mert amikor volt az akció, akkor puskaropogást lehetett hallani, tehát fel vannak fegyverezve. Személyesen is láttam, hogy a hátizsákból kilógott a Kalasnyikov csöve”

– mondta Horvát Gergely, Martonos Helyi Közösség Tanácsának elnöke.

A bevándorlók folyamatos nyomás alatt tartják a határt. A hétvégén is sok volt a próbálkozás. Az Országos Rendőr-főkapitányság közölte: péntektől-hétfő reggelig 1542 határsértővel szemben intézkedtek. A legtöbben vasárnap próbálkoztak, ekkor 537 külföldit tartóztattak fel, akik jogellenesen voltak az országban.

De az embercsempészekkel is volt dolguk a hatóságoknak; nemcsak a határ mentén, hanem az ország belsejében is.

Vasárnap a rendőrök Ceglédtől Üllőig üldöztek egy furgont: a sofőr túl gyorsan hajtott, ezért indultak utána. Az embercsempész autója végül megcsúszott és belecsapódott az árokba, ez állította meg. Kiderült, a furgon rakterében 20 migráns bujkált, többségük súlyosan megsérült a balesetben. A hasonló esetek szinte rendszeressé váltak az elmúlt időben.

Kapcsolódó tartalom

Szétszóródott táskák, törmelékek és a felismerhetetlenségig összeroncsolódott autók. Így nézett ki az 54-es főút melletti árok a bács-kiskun megyei Bócsa közelében pénteken. Két autó ütközött össze, mint kiderült, az egyiket egy embercsempész vezette, aki tizenöt illegális migránst akart átvinni az országon. Sokan megsérültek, hárman pedig nem élték túl a balesetet.

Idén már több mint ezer embercsempészt fogtak el itthon a rendőrök. Ez a szám pedig napról-napra nő.

Hétfőn Romániában két autót is feltartóztattak a hatóságok. A román rendőrség felvételein látszik, hogy az egyik kocsiban a padló alatt kialakított speciális búvóhelyen is találtak migránsokat. Szír állampolgároknak vallották magukat és azt is elmondták, hogy Magyarországon keresztül szerettek volna Ausztriába jutni. Ez azonban nem sikerült nekik.

Magyarországra ebben az évben eddig 135 ezren próbáltak meg illegálisan bejutni.

A számok egyre nőnek, idén az első 7 hónap alatt már annyi migránssal szemben kellett intézkednie a hatóságoknak, mint tavaly egész évben – erről Tárik Meszár, a Migrációkutató Intézet kutatója beszélt az M1-en.

A szakértő szerint a növekvő tendenciára hatással lehet az ukrajnai háború miatt súlyosbodó élelmiszerválság, valamint a koronavírus járvány utáni enyhítések is.

„Elsősorban azért indultak el még többen, mert a koronavírus egy picit elcsendesedett. A szigorú nemzetállamok által használt határőrizeti módszereket lejjebb adták, már nincs ez a szigorú határellenőrzés, és ezért sokkal többen elindultak, és az időjárás is kedvez az illegális migrációnak most” – fogalmazott a kutató.

A szakértő hozzátette: a határvadász alakulat felállása szeptembertől javulást hozhat majd, az illegális migráció problémája azonban továbbra sem szűnik meg.

Kapcsolódó tartalom