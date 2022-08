Hatalmas károkat okoz az aszály, a kormány a gazdák megsegítésén dolgozik

Lesújtó helyzetben vannak a magyar gazdák, az Alföldön már úgy számolnak, hogy haszon helyett a növényekre költött pénzük sem térül meg idén az aszály miatt. A kukorica és a napraforgó terméshozama a vártnak a töredéke, de búzából és más gabonából is alacsony volt a termésmennyiség. Az Agrárminisztérium ezért a gazdák megsegítésén dolgozik: egyebek mellett a kárenyhítések gyorsabb kifizetéséről és hitelmoratórium bevezetéséről is döntött – számolt be az M1 Híradója.

Rendkívüli intézkedések segítik az aszálykár sújtotta termelőket Komoly vesztesége lesz idén egy gazdának, aki Érpatakon termel szemestakarmányt. A napraforgótáblákban is nagyon sok a sérült, szemhiányos fej, de a kukorica még ennél is rosszabb állapotban van: a máskor embermagasságú növények alig érnek derékig, és a csövek többsége hibás vagy ki sem fejlődött. „Ami van benne és csőhiányos, azt lesilózzuk, a többit megpróbáljuk róla betakarítani. Ezen a területen olyan 80–100 mázsa kukorica szokott teremni, most ha 30 mázsa lesz rajta, akkor nagyon fogunk neki örülni” – mondta el az M1 stábjának. A búzatermés is siralmas az Alföldön. Vámosgyörk határában a tavalyi felét sem éri el az idei terméshozam. Habóczky József gazdálkodó korábban a Híradónak azt mondta: nincs más választása, minthogy kármentesítést kérjen. „Hét–nyolc tonna szokott lenni a termésátlag, most két és három tonna, maximum 3,5 a várható termésmennyiség, ezért adtuk be az aszálykárt” – fogalmazott. A gyümölcsösöket is keményen sújtja a szárazság Kecskeméten hiába öntöznek, a fák sorra száradnak ki. És a termés minőségében sincs sok köszönet, az is jóval elmarad a megszokottól. „Apróbbak a gyümölcsök, nagyon sok esetben a húsa kiszárad, a héja rászárad a magra, és értékesíthetetlen, értéktelen gyümölcsök lesznek” – árulta el a Híradónak egy gazda. Az ország háromnegyedét sújtja aszály, ami nemcsak a növénytermesztőket, hanem az állattartókat is érinti. Az Alföldön a vízhiány, a hőség és a tűző nap miatt a legelők is teljesen kisültek. Nagy István agrárminiszter néhány napja jelentette be: az aszály veszélyhelyzeti operatív törzs több intézkedéssel is segíti az agráriumból élőket. „A kormány hitelmoratóriumot rendel el 2022 szeptemberétől 2023 év végéig a mezőgazdasági vállalkozások beruházási és forgóeszközhiteleire. A gazdák dönthetnek, arról, hogy élnek-e az adott lehetőséggel. Szintén döntöttünk arról, hogy a bajba jutott állattartók számára hárommilliárd forint összegű takarmányszállítási támogatási keretet biztosítunk. Emellett a mezőgazdasági területek öntözését kiszolgáló állami öntözőművek megnövekedett energiaköltségének támogatására 1,4 milliárd forint többlettámogatást adunk” – mondta Nagy István. Kapcsolódó tartalom Rendkívüli intézkedések segítik az aszálykár sújtotta termelőket Rendkívüli intézkedések segítik az aszálykár sújtotta termelőket. Az intézkedések részletei hétfőn jelentek meg a Magyar Közlönyben, illetve azokról az agrárminiszter is beszámolt közösségi oldalán. A hitelmoratórium igénybevételéről a gazdáknak 2022. szeptember 15-ig kell nyilatkozniuk a bankokban vagy interneten. A fizetési haladék a 2022. augusztus 31-e előtt már meglévő hitelekre vonatkozik. A hitelmoratóriumban a mezőgazdasági termelőkön kívül az erdő- és halgazdálkodók is részt vehetnek. Azon mezőgazdasági termelőknek pedig, akik jelenleg is hitelképesek, kamattámogatott hitelekkel segít az Agrárminisztérium. Például az Agrár Széchenyi-kártya vagy az Agrár forgóeszköz-hitelprogrammal. Ezek a hamarosan a mostaninál is kedvezőbbek feltételeket kínálnak majd. És döntöttek a kárenyhítések gyorsabb kifizetéséről is. A biztosítóknak a bejelentéstől számított 14 napon belül kárelőleget kell fizetniük az aszálybiztosítások után. Erre az előlegre azok a kukorica- vagy napraforgó-termelők jogosultak, akiknél a kár eléri a 80 százalékos átlagot. A kárbejelentést 2022. október 31-ig kizárólag elektronikusan lehet eljuttatni a biztosítókhoz.