Az összes traffipaxot beveti a rendőrség a gyorshajtók ellen

Fokozott közúti ellenőrzésbe kezdtek a rendőrök 26 európai országban. Most a gyorshajtók vannak a célkeresztben, de az egyenruhások igyekeznek kiszűrni a lejárt jogosítvánnyal, vagy forgalmi engedéllyel autózókat is. A kezdeményezéshez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akcióban többezer rendőr vesz részt, az összes traffipaxot bevetik – hangzott el az M1 Híradójában.

Fokozott ellenőrzés az utakon Fejér megyében a 63-as út egyik bekötő útjánál kezdődött az összeurópai közlekedésbiztonsági akció. A traffipax-szal a rendőrök már a fokozott ellenőrzés első órájában több mint tíz gyorshajtót mértek be. A szabálysértők közigazgatási bírságra számíthatnak. Azért, hogy hatékonyabb legyen az ellenőrzés, a rendőrök folyamatosan változtatják a mérések helyszíneit. Egy-egy útszakaszon legfeljebb két órán keresztül figyelik a forgalmat, aztán új helyre költöztetik a traffipaxot. A traffipaxok a megengedett legnagyobb sebesség túllépése mellett még csaknem húsz különböző szabálysértést képesek dokumentálni. Rögzítik a záróvonal átlépését, a biztonsági öv használatának elmulasztását, valamint a leállósávra, a behajtási tilalomra és a kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok betartását is lehet velük ellenőrizni. Leleplezik azt is, ha egy autónak lejárt a műszaki vizsgája, nincs biztosítása, vagy éppen kivonták a forgalomból. A Véda kapuk után sem lesz érdemes gyorsítani, mert a telepített traffipaxoktól kicsit távolabb – amikor sokan úgy gondolják, hogy már nem látja őket a kamera – mobil eszközzel is mérhetik a járművek sebességét. Az akcióval a rendőrök a gyorshajtás veszélyeire akarják felhívni az autósok figyelmét. „Alapvetően emberi mulasztásra vezethető vissza a baleseteknek a nagyjából 98-99 százaléka. A közlekedési baleseteken belül, mint baleseti ok a legnagyobb aránnyal szerepel a sebességtúllépés” – magyárázta Jábor István, az ORFK Közlekedésrendészeti Osztályvezetője. A külföldi gyorshajtókkal szemben azonnal, a helyszínen le is folytatják az eljárást és amíg a sofőr nem fizeti ki a bírságot, akár le is foglalhatják az autóját.