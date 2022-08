Az aszálykárok gyors megtérítésével segíti a termelőket az Agrárminisztérium

121 éve nem volt az első félévben akkora szárazság Magyarországon, mint idén. A vízhiány miatt lesújtó helyzetben van a gazdák jelentős része. Az Agrárminisztérium többféle eszközzel dolgozik a gazdák megsegítésén: egyebek mellett a kárenyhítések gyorsabb kifizetéséről és hitelmoratórium bevezetéséről is döntöttek – hangzott el az M1 Híradójában.

Aszály: Gyorsabb kárenyhítéssel és hitelmoratóriummal is segítik a gazdákat

A Zagyva nyaranta Szolnoknál több mint egy méter mély, most néhány centiméter a vízszint, a Tisza vízállása pedig annyira alacsony hogy a török kori híd cölöpei is szárazon állnak.

A közúti híd pilléreihez pedig száraz lábbal is be lehet sétálni, pedig ott nyáron is több méteres a víz.

„A mögöttem látható vízmérce most már hónapok óta szárazon áll. Rajta a legmagasabb jelölés a 2000-es nagy árvíz szintje 1041 cm. Jelen pillanatban a Tisza viszont 291 centiméter – mínuszban. A kettő közti különbség megdöbbentő: 13,5 méter – ismertette az M1 tudósítója.

1901-ben –121 éve – volt ekkora szárazság Magyarországon. Január és július között csak a megszokott csapadék alig több mint fele hullott itthon.

Egyre nagyobb a veszteség a halgazdaságokban, ugyanis sok helyen nincs, vagy csak nehezen biztosítható a vízutánpótlás.

A lillafüredi pisztrángtelepen a meleg és oxigénhiányos víz miatt a halakat már ritkábban etetik. Így viszont csak egy évvel később érik el a kereskedelmi méretet, ami plusz költséget jelent.

„Amíg korábban egy egy nyaras állománynál naponta 3-5-ször megetettük, jelenleg csak egyszer tudjuk megetetni, mert mihelyt többet adunk neki, nő az oxigénigénye és oxigén hiányban elpusztul a hal – nyilatkozta Hoitsy György, a Lillafüredi Pisztrángtelep tulajdonosa.

Komoly vesztesége lesz idén az érpataki Simon Barnabásnak az aszály miatt. A napraforgó mellett a kukoricában is nagy a baj. A növények derékig sem érnek, a csövek pedig ki sem fejlődtek.

„Ami van benne és csőhiányos azt lesilózzuk, a többit megpróbáljuk róla betakarítani. Ezen a területen olyan 80-100 mázsa kukorica szokott teremni, most ha 30 mázsa lesz rajta, akkor nagyon fogunk neki örülni” – mondta el a gazdálkodó.

Az Alföldön a vízhiány, a hőség és a tűző nap miatt a legelők is teljesen kisültek.

Nagy István agrárminiszter néhány napja jelentette be: az Aszály Veszélyhelyzeti Operatív Törzs több intézkedéssel is segíti az agráriumból élőket.

„A kormány hitelmoratóriumot rendel el 2022 szeptembertől 2023 év végéig a mezőgazdasági vállalkozások beruházási és forgóeszköz hitelére. A gazdák dönthetnek arról, hogy élnek-e az adott lehetőséggel. Szintén döntöttünk arról, hogy a bajba jutott állattartók számára 3 milliárd forint összegű takarmányszállítási támogatási keretet biztosítunk. Emellett a mezőgazdasági területek öntözését kiszolgáló állami öntözőművek megnövekedett energiaköltségének támogatására 1,4 milliárd forint többlettámogatást adunk.” – magyarázta el a miniszter.

Az intézkedések részletei hétfőn jelentek meg a Magyar Közlönyben, és azokról az agrárminiszter is beszámolt közösségi oldalán.

A hitelmoratórium igénybevételéről a gazdáknak 2022. szeptember 15-ig kell nyilatkozniuk a bankokban vagy interneten. A fizetési haladék a 2022. augusztus 31-e előtti hitelekre vonatkozik. A moratóriumban a mezőgazdasági termelőkön kívül, az erdő-, és halgazdálkodók is részt vehetnek.

A hitelképes termelőknek pedig kamattámogatott kölcsönökkel segít az Agrárminisztérium.

Például az Agrár Széchenyi Kártya, vagy az Agrár Forgóeszköz hitelprogrammal. Ezek hamarosan a mostaninál is kedvezőbb feltételeket kínálnak majd.

A kárenyhítéseket is gyorsabb kapják meg a gazdák. A biztosítóknak a bejelentéstől számított 14 napon belül kárelőleget kell fizetniük az aszálybiztosítások után. Erre azok a kukorica- vagy napraforgó- termelők jogosultak, akiknél a kár eléri a 80 százalékos átlagot. A kárbejelentést 2022. október 31-ig, kizárólag elektronikusan lehet eljuttatni a biztosítókhoz.

Kapcsolódó tartalom