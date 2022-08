Változnak a jogosítványszerzés szabályai, jöhetnek a szimulátorok

Régi gyakorlat, hogy sokan néptelen dűlőutakon vagy városszéli kis utcákban gyakorolják az autóvezetést a jogosítvány megszerzése előtt. A mostani üzemanyag-válság mellett ez drága is, nem csak szabálytalan. Szakemberek szerint több órányi vezetési gyakorlatot is ki lehetne váltani a jövőben szimulátorokkal, ami biztonságosabb is, mint az éles helyzetek. Közben a jogosítványszerzés feltételei is változtak. Ezekről a témákról beszélt Borbély Zoltán, ügyvéd, közlekedési szakjogász az M1 Ma Este című műsorában.

Változnak a jogosítványszerzés szabályai Változnak a jogosítványszerzés szabályai, a módosítások a tanulóvezetőket és az oktatókat egyaránt érintik. Az egész rendszer digitalizációja zajlik, amelynek értelmében digitális vezetési kartont kell majd tölteni és bejelenteni a Közlekedési Alkalmassági Központnál. „A vezetés megkezdése előtt legkésőbb két órával kell leadni, hogy a tanulóvezetők mely időintervallumban fognak közlekedni a közutakon az oktatókkal" – ismertette a Borbély Zoltán közlekedési szakjogász. A szakértő elmondta, a rendszer a taxisofőrök által használt tachográfhoz hasonló, lekövethető, hogy a tanulóvezető hol járt, és milyen sebességgel haladt. „A forgalmi vizsga előtt hat órával be kell jelenteni, hogy egy tanulóvezető hány órát és kilométert vezetett az oktatások során" – fejtette ki. Az is kiderült, hogy a jogosítvány megszerzéséhez szükséges feltételek nem változnak: továbbra is 580 kilométert kell majd levezetni, minimum 30 gyakorlati óra alatt. Szimulátoroknak ad utat a szabálymódosítás Borbély elmondta, augusztus elején szabálymódosítás történt, amely a digitalizáció felé tereli az autós iskolákat. A közlekedési szakjogász úgy fogalmazott: a szimulátorok segítségével olyan válságszituációkkal is szembesülhetnek a tanulóvezetők, amelyek a sofőrök gyors reakcióidejét teszik próbára. Ezekbe a modern berendezésekbe a fizika törvényeit is bele tudják tápláni, így az éles forgalomban nem tapasztalt helyzetekben is rutint szerezhetnek a tanulók – tette hozzá. Az elektromos rollerek szabályozása Az e-rollerek és a segwayek a megjelenésükkel sok fejfájást jelentenek az autóval közlekedőknek és a gyalogosoknak egyaránt. Borbély Zoltán szerint a szakembereknek kell foglalkozni ezeknek a közlekedési eszközöknek a szabályozásával. „Ezeket a közlekedési eszközöket saját kategóriaként kellene beemelni a KRESZ-be" – fogalmazott. A szakértő ismertette a jelenlegi gyakorlatot, amely szerint az elektromos rollerek egy bizonyos teljesítményig kerékpárnak, afölött pedig segédmotornak minősülnek. Az elektromos rollerek felhasználási módja is problémás, a felmérések szerint ugyanis a járművel közlekedők negyede ittas állapotban okoz balesetet. Borbély Zoltán szerint fontos a fellépés az alkoholos állapotú közlekedőkkel szemben.