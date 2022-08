Debrecenből indul az idei Székelyföld kerékpáros körverseny – jelentették be a szervezők hétfőn este a cívisvárosban sajtótájékoztatón.

Lukács László, a verseny vezérigazgatója elmondta: a versenyt 16-ik alkalommal rendezik meg, az idén Kovászna megye, Hargita megye, Maros megye, illetve Marosvásárhely mellett Debrecen is bekapcsolódik a programsorozatba.

Az első szakasz Debrecenben kezdődik kedden, onnan indul a 12 országból érkezett mintegy háromszáz kerékpáros Marosvásárhelyre, majd a verseny további szakaszaiban Csíkszeredára, Sepsiszentgyörgyre, Hargitafürdőre és Székelyudvarhelyre – sorolta.

Lukács László hozzátette: az a céljuk, hogy Debrecenből elindulva a verseny során érintsenek minden fontos székelyföldi várost. „Egy hosszú láncot fűzünk fel a sportolók és az őket követő szurkolók segítségével, amely a nemzeti egységet szimbolizálja” – mondta.

Barcsa Lajos (Fidesz-KDNP), Debrecen sportért is felelős alpolgármestere azt mondta, a város a gazdasági és kulturális kisugárzása mellett most a sportban is megmutathatja erejét, és a verseny is hozzájárulhat, hogy „az országúti kerékpározás Debrecenben is új erőre kaphat”.

Beszámolt arról is, hogy a városban jelenleg 90 kilométer hosszúságú kerékpárút-hálózat van, amelyet a következő években 120 kilométerre szeretnének bővíteni.

Jakab Barna, a Kovászna megyei tanács alelnöke jelezte: néhány évvel ezelőtt csak két székelyföldi megye vett részt a programban, immár mindhárom megyét érinti a verseny, és az, hogy Debrecen is bekapcsolódott az idén, a nemzeti összetartozás jele.

A politikus megítélése szerint a versenynek jelentős székelyföldi idegenforgalmi vetülete is van: a három megye, Maros, Hargita és Kovászna egységes turisztikai kínálatát is népszerűsíti.

Az idei, Debrecenből kedden induló Székelyföldi kerékpáros körverseny eredményhirdetése augusztus 13-án lesz Csíkszeredában – közölték a szervezők.

