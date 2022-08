Strandröplabda ob: mindkét tavalyi győztes megvédte címét

A férfiaknál Hajós Artúr és Stréli Bence, a nőknél Szombathelyi Szandra és Villám Lilla is megvédte címét vasárnap a strandröplabdázók országos bajnokságán.

A budakalászi Lupa-tónál rendezett elődöntőkben a nőknél Szombathelyi Szandra és Villám Lilla szoros csatában kerekedtek a 2020-ban másik párral bajnok Vaida Beáta és Gubik Hanna kettőse fölé.

A másik elődöntőben ugyanakkor borult a papírforma: a múlt vasárnap U22-es bajnok, 16 éves Kun Stefánia és mindössze 15 éves partnere, Szabó Anna két szettben legyőzte a második helyen kiemelt Vasvári testvéreket, Esztert és Zsófit. Utóbbiak – akárcsak tavaly – végül a dobogóról is lemaradtak.

A finálé első játszmájában a címvédő páros tagjai remekül fogadtak, ebből pedig pontosan építették fel támadásaikat, így hamar megnyugtató előnyt építettek ki. A szett második felében tovább nőtt a különbség, így Villám Lilláék simán kerültek előnybe.

A második felvonásra sem változott a játék képe, a Vasas kettőse sokkal precízebben játszott és jobban nyitott, mint fiatal ellenfelük. Kunék ugyan a játékrész második felében felvették riválisuk tempóját, de ez már késeinek bizonyult, így a Szombathelyi, Villám duó magabiztosan győzött és megszerezte az aranyérmet.

A finálé után Szombathelyi Szandra elmondta, elfáradtak a két nap alatt, de ebben a döntőben csak nekik volt veszítenivalójuk, ezért úgy jöttek ki a fináléra, hogy “muszáj” nyerniük. Villám Lilla hozzátette, a negyed- és elődöntőben aratott háromszettes sikerük nagy pluszt adott nekik, a döntőben pedig igazi örömjátékot tudtak produkálni.

Szombathelyi Szandra hatodik bajnoki címét nyerte, Villám Lilla másodszor ünnepelhetett.

A férfiaknál megismétlődtek az egy évvel ezelőtti elődöntők: Hajós Artúr és Stréli Bence ezúttal is fináléba jutott, Kiss Dániel és Rása Alex azonban visszavágott Mikulás Koch Marcellnek és Szabó Vilmosnak a tavalyi vereségért. Utóbbiak a bronzmérkőzést megnyerték, így sorozatban másodszor zárták éremmel a szezont.

A döntő első játszmájának első fele szoros csatát és magas színvonalú összecsapást hozott, Hajósék azonban fokozatosan el tudtak lépni az egyre többet rontó riválisuktól, így megérdemelten szerezték meg a vezetést. A második felvonás első része is fej fej melletti csatát hozott, 10-10-nél még egyenlő volt az állás, sőt Kissék később vezettek is, de a címvédő kettős rendezte sorait és Hajós Artúr jó támadásaival fordított és megnyerte a mérkőzést, ezzel pedig az aranyérmet is.

A finálé után a győztes páros tagjai közül Hajós kiemelte, sok munka van az újabb bajnoki címükben, egyúttal hozzátette, társa egész hétvégén remekül játszott.

„Van még hátra pár versenyünk, igyekszünk azokon is a lehető legjobban teljesíteni” – mondta Hajós Artúr.

Stréli Bence arról beszélt, hogy a finálé első szettjében szinte tökéletesen játszottak, a második játszmában azonban – főleg neki – becsúszott pár nyitásrontás, emiatt volt szorosabb az a játékrész, de megfelelően felkészültek és a taktikát végig betartva tudtak röplabdázni, ennek köszönhető az újabb sikerük.

Hajós Artúr és Stréli Bence 2018, 2020 és 2021 után negyedik bajnoki címét szerezte.

MKB strandröplabda országos bajnokság:

férfiak:

elődöntő:

Hajós Artúr, Stréli Bence (SRSE)-Papp Mátyás, Soós Izsák (Ball SC) 2-0 (13, 17)

Kiss Dániel, Rása Alex (Kispest SE, Pénzügyőr SE)-Mikuláss Koch Marcell, Szabó Vilmos (SRSE, Gödöllői RC) 2-0 (14, 21)

bronzmérkőzés:

Mikuláss Koch, Szabó-Papp, Soós 2-1 (15, -14, 13)

döntő:

Hajós, Stréli-Kiss, Rása 2-0 (14, 18)

nők:

elődöntő:

Kun Stefánia, Szabó Anna (SRSE, Gödöllői RC)-Vasvári Eszter, Vasvári Zsófi (SRSE) 2-0 (10, 21)

Szombathelyi Szandra, Villám Lilla (Vasas Röplabda Kft.)-Gubik Hanna, Vaida Beáta (Beach Sport Kft., Eötvös DSE) 2-1 (18, -17, 12)

bronzmérkőzés:

Gubik, Vaida-Vasvári E., Vasvári Zs. 2-0 (18, 17)

döntő:

Szombathelyi, Villám-Kun, Szabó 2-0 (8, 14)