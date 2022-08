„Eugen pancsol és napfürdőzik” – írta közösségi oldalán a Fővárosi Állat- és Növénykert.

„Tavaly ősszel érkezett aligátorunk számára az idei nyár egészen különleges. A négy méternél is hosszabb hüllő korábbi lakhelyéhez ugyanis nem tartozott szabadtéri kifutó, nálunk azonban ez is rendelkezésére áll, és nagyon tetszik is neki” – tették hozzá.