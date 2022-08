Eddig már több, mint 7700-an érdeklődtek a határvadász-képzés iránt. A legtöbben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. A belügyminisztérium államtitkára elmondta: a kiképzés körülbelül négy hétig tart. A jelentkezőkre fizikai alkalmassági vizsga is vár. A leendő határvadászokat öt helyszínen: Nyírbátorban, Debrecenben, Szegeden, Orosházán és Kiskunhalason képzik majd. Rétvári Bence hozzátette: idén már mintegy ezer embercsempészt fogtak el a határon. Ez arányaiban még a 2015-ös nagy menekültválsághoz képest is magasabb szám. Ezért is van szükség a határvédelem tartós megerősítésére.

Toborozzák a határvadászokat, 5 helyszínen zajlik majd a képzés Egymást érik az illegális bevándorlók sátrai a magyar határ közelében. Horgoson a migránsok a határátkelőtől nem messze alakítottak ki maguknak illegális tábort. Arra várnak, hogy átszökjenek a kerítésen. Az utánpótlás közben folyamatos, a környéken lépten-nyomon bevándorlókba lehet botlani. A helyiek azt mondják: 2015-ben, a nagy migrációs válság idején láttak utoljára ilyet. A járvány és a háború mellett a legnagyobb kockázatot az illegális migráció jelenti – erről Nyitrai Zsolt beszélt. A miniszterelnöki biztos szerint naponta félezer bevándorló akar illegálisan bejutni az országba, akik egyre agresszívebbek. „Egyre szervezettebbek és erőszakosabbak. Nagyon sokszor fegyverrel közelítenek a határhoz. Szólni kell ezen a ponton az embercsempészetről is. Ők a segítőik, de nagyon sokszor a kihasználóik is az illegális migránsoknak” – mondta Nyitrai Zsolt. A számok évről évre nőnek. Idén már több, mint 130 ezren próbálkoztak, így a határt védő egyenruhások munkájára nagy szükség van. A kormány a hatalmas nyomás miatt döntött úgy, hogy megerősíti a határvédelmet. Néhány hete kezdték meg toborozni a határvadászokat. Olyan magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik büntetlen előéletűek. Nagykorúak, de még nem múltak el 55 évesek. Egymás után érkeznek a jelentkezők. Van, aki régóta készül erre a feladatra. Mostanáig már több, mint 7700-an érdeklődtek a határvadász munka iránt – ezt már a belügyminisztérium államtitkára mondta. Rétvári Bence szerint legtöbben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jelentkeztek. „Nagyon nagy szükség van a határvadászokra, hiszen ahogy az előbbiekben is elhangzott, egyre többen és egyre erőszakosabban próbálják átlépni a magyar déli határt. Egyre szervezettebben és egyre több embercsempész közreműködésével. Ma már a börtönökben minden tizedik rab az embercsempész. Az embercsempészek 88 százaléka külföldi állampolgár” – mondta Rétvári Bence. A jelentkezőknek fizikai alkalmassági vizsgálaton is át kell esni. A kiképzések öt helyszínen zajlanak. A tervek szerint összesen négyezer határvadászt szeretnének kiképezni. A címlapfotó illusztráció.