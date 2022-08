Már három fővárosi kerületben lassítanák 30-ra a maximális sebességet

Gyorsabb lesz rollerrel? 30-as sebességkorlátozás jön Terézvárosban

Terézváros minden olyan utcájában, ahol nem jár BKK-járat, 30-as sebességkorlátozást vezet be a terézvárosi önkormányzat – jelentette be Soproni Tamás, a kerület momentumos polgármestere közösségi oldalán. Drasztikus sebességkorlátozásra vonatkozó tervet korábban Karácsony Gergely főpolgármester is ismertetett.