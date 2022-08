Már angol és német nyelven is használhatók a BKK jegyautomatái

Jelentős szoftverfejlesztést hajtott végre a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a jegy- és bérletautomatákon, ennek köszönhetően ezek gyorsabb és még stabilabb szolgáltatást nyújtanak, továbbá már angol és német nyelven is használhatók – közölte a közlekedési társaság csütörtökön az MTI-vel.

A nemzetközi példák azt mutatják, hogy a Budapesthez hasonló méretű és elhelyezkedésű városokban angol és német nyelven működő automaták üzemelnek, és a BKK tapasztalatai szerint is a leginkább ezeket a nyelveket választották a jegy- és bérletvásárlás, illetve az ügyintézés során.

Kiemelték: az automaták szoftverének teljes körű cseréjét az összes eszközön elvégezték. Külsőleg nem változtak az automaták, de a rendszer fontosabb elemeinek cseréjével belülről korszerűbbé váltak.

A szoftverfrissítés mellett egyes hardverelemek – a többi között a központi számítógép – cseréje is indokolt volt, mert a berendezések 7-8 évesek. Kivezették a 3G technológiát, helyére 4G-t használó eszközöket szereltek be, ennek köszönhetően jóval gyorsabb és stabilabb az adatkapcsolat – ismertették.

A számlakiadás rendszere is megújult: aki ezt követően áfás számlát kér a vásárlás során, az a regisztrált e-mail címére – a korábbi papíralapú helyett – e-számlát fog kapni. A BKK a papíralapú számlázás elhagyásával környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesz – mutattak rá.

A közlemény szerint Budapesten és az agglomerációban jelenleg 313 automata van éles üzemben 180 helyszínen. A BKK bevételeinek mintegy hatvan százaléka az automatás értékesítésen keresztül folyik be, a bevételek húsz százaléka már mobiljegyes vásárlás eredménye.

Előrelépésnek nevezték, hogy a frissítésnek köszönhetően a BKK sokkal gyorsabban, közvetlenül tudja állítani az automatákat, így a módosítások is könnyebben kezelhetők. Az időszakos ajánlatok – például a múlt héten a Forma-1-es Magyar Nagydíjhoz kapcsolódó jegyek és bérletek – is jóval egyszerűbben kerülhetnek be az automaták termékkínálatába.