Idén is segít az iskolakezdésben a Katolikus Karitász

Egy hónap múlva becsengetnek az iskolákba, a 2022–23-as tanévben több mint egymillió diák ül majd be az iskolapadba. Az írószerboltok is készülnek a nagy rohamra, sokan nem hagyják az utolsó pillanatra a tanszerek vásárlását. De nem mindenki tud új tanszerekhez jutni, ezért idén immár tizenkettedik alkalommal indította el iskolakezdési segélyprogramját a Katolikus Karitász – hangzott el az M1 híradójában.

Tanszerekkel segít a Katolikus Karitász

Bár a szünidő még tart, szűk négy hét múlva becsengetnek. Több mint egy millió diák kezdi el tanévet szeptemberben.

A legtöbb papírírószerbolt már felkészült a dömpingre. Ebben az óbudai kis üzletben is feltöltötték a polcokat.

Az M1 híradójában szereplő gimnazista Csák Lucának füzetekre és tollakra van leginkább szüksége. A fiatal lány sem hagyja az utolsó pillanatra a vásárlást.

„A4-es füzeteket szoktunk venni, mivel többet kell írni mint általános iskolában a tanórákon. Én talán még a tolltartót tollakat tartom előnyben, mivel nagyon szeretem ha szépek a füzeteim” – fogalmazott Csák Luca.

Mindenki kap egy kis színes ceruzát, zsírkrétát. Azonban nem mindenki olyan szerencsés, hogy új tanszereket kap, éppen ezért indította útjára 12 évvel ezelőtt a Karitász a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű segélyprogramot, ami számtalan rászoruló család gyermekeinek iskolakezdését teszi könnyebbé.

„Tízezer gyermeket szeretnénk támogatni konkrétan adománnyal, tárgyi adománnyal vásárlási utalvánnyal hogy felhőtlen legyen a szeptemberi kezdés ők is ugyanolyan eséllyel induljanak mint azok, akiknek megvan mindenük” – mondta Écsi Gábor, a Karitász országos igazgatója.

A Karitász közel tízezer önkéntese dolgozik a gyűjtési akcióban országszerte. Köztük a Jászai-Mari díjas színművész Dolhai Attila is.

„Szülőként én is számtalanszor látom azt, hogy a gyerekeim örülnek, hogyha valamilyen eszközt megkaphatnak iskolakezdéskor még hogyha a családok számára ez egy nagy kihívás is, hogy hogyan indítsuk az évet a Karitásszal tudunk segíteni ebben, hogy azok is hozzájuthassanak új eszközökhöz, akik családok esetleg nem engedhetik meg maguknak” – mondta a Jászai-Mari díjas színművész.

Idén a Karitász az Ukrajnából menekült családok gyermekeinek is segít, sokan ugyanis Magyarországon kezdik meg az idei tanévet.

Az országos gyűjtőakciót 16 egyházmegye segíti. Szép számmal érkeznek a felajánlások az esztergomi Karitász központba is.

„A Karitász vezetők feltérképezik az iskolába menő gyerekeket, és aztán, ha augusztus végén mikor már befejeződött az akciónk, akkor eljönnek és elviszik ezeket a szereket” – mondta Ferenczy Éva, a Karitász régióvezetője.

A Karitász iskolakezdési gyűjtési akciója augusztus 3-ától szeptember 15-éig tart. Adományozni az 1356-os adományvonal hívásával és a Karitász honlapján keresztül is lehet.

