Garázda fiatalok aláztak meg egy nőt a villamoson, a rendőrök elfogták őket

Két 14 és egy 17 éves fiatal zaklatott egy nőt Budapesten a 3-as villamoson. Fenyegették, egyikük az ülésére tette a lábát, a harmadik pedig meg is ütötte az utast. Az esetet a jármű biztonsági kamerái rögzítették, a felvételek alapján el is fogták a fiatalokat: csoportos garázdaság miatt indult ellenük eljárás – számolt be az M1 Híradó.

Tinik garázdálkodtak a villamoson, elkapták őket A Czobor utcai megállóban szállt fel a 3-as villamosra a társaság, még június 14-én. Bőven volt szabad ülőhely, mégis a nő köré telepedtek le. Azonnal zaklatni kezdték: megpróbálták rávenni, hogy adja át nekik az ülőhelyét. Először fenyegették, majd egyikük, egy 17 éves lány a lábát felrakta a vele szemben utazó nő ülésére, aztán a cipőjét beletörölte az utas nadrágjába. A nő ekkor felállt, mert a következő megállóban le akart szállni. A társaság fiú tagja, aki egyébként nemrég töltötte be a 14. évét, keresztbe tette a lábát, hogy a nő ne tudjon az ajtóhoz menni, majd ököllel arcon ütötte. Miután a megtámadott utasnak sikerült leszállnia, a társaság utána eredt. Körbevették, erőszakkal megalázták és bocsánatkérésre kényszerítették. A sértett feljelentést tett a rendőrségen. A garázda fiatalokat a villamos biztonsági kameráinak felvételei és állampolgári bejelentések alapján azonosították a zuglói rendőrök. A fiatalokat szerdán fogták el. „A rendőrség a bűncselekményről felhívást tett közzé, amely alapján több bejelentés is érkezett. Kollégáim a 17 éves lányt elfogták, ezt követően a 14 éves fiú önként jelentkezett a rendőrségen. Mindkettőjüket csoportosan elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt hallgattuk ki gyanúsítottként. Szabadlábon védekeznek” – fogalmazott Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője. A rendőrök azonosították a társaság harmadik tagját is, egy 14 év alatti lányt. Ellene – életkora miatt – nem indul büntetőeljárás. A rendőrség azonban értesíti a történtekről a gyámhivatalt, amely akár állami gondozásba is veheti a bűnelkövető gyereket.