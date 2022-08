TIM: Idén is díjazzák a felelős munkáltatókat

Az idén is díjazzák a felelős munkáltatókat; immár hetedik alkalommal hirdette meg az OFA Nonprofit Kft. Az Év Felelős Foglalkoztatója elnevezésű díját, amelyre szeptember 30-ig nyújthatják be a cégek a pályázatukat - jelentette be Kutnyánszky Zsolt, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM)iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkára a tárca szerdai közleménye szerint.

Hozzátette: a rekordokat döntő hazai foglalkoztatási adatok is azt mutatják, hogy a vállalkozások érdekét is szolgálja, ha munkavállalóikat legfontosabb értékükként kezelik. A díjra idén hat kategóriában pályázhatnak a vállalkozások: elismerés jár a felelős foglalkoztatás terén legjobban teljesítő kisvállalkozásoknak, középvállalkozásoknak, nagyvállalatoknak és a közszféra szervezeteinek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2022-ben is különdíjban részesíti a képzés, szakképzés területén leginkább kiemelkedő pályázatot. Idén első alkalommal van lehetőség “LOW – Budget” különdíjra pályázni, azoknak a cégeknek, akik alacsony költségvetésből olyan megvalósított innovatív megoldásokkal, felelős foglalkoztatói jó gyakorlatokkal pályáznak, melyek munkavállalói visszajelzések alapján sikeresek, népszerűek a szervezetnél. Idén szintén első alkalommal van lehetőség “FiatalokÉRT” különdíjra pályázni, azoknak a cégeknek, akik aktívan tesznek a fiatal, 30 év alatti munkavállalók foglalkoztatásának javításáért, megtartásáért. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2022-ben a “A Főváros Felelős Foglalkoztatója” különdíjat ajánlja fel a legjobb, budapesti székhellyel rendelkező pályázónak. Kutnyánszky Zsolt a pályázattal kapcsolatban elmondta: „Hazánkban is egyre többen ismerik fel a felelős foglalkoztatás és a társadalmi szerepvállalás szükségességét és az abban rejlő lehetőségeket. Ma minden korábbinál többen, 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, a munkanélküliség szintje pedig a rendszerváltás óta az egyik legalacsonyabb. Az ismét keresletivé váló munkaerőpiac arra készteti a vállalkozásokat, hogy a versenyképes bérezésen túl egyéb módokon is biztosítsák a munkavállalóik hűségét, növeljék lojalitásukat.” A pályázati felhívás és a dokumentáció ide kattintva érhető el – közölte a TIM.