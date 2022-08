Koncz Zsófia: Fontos találkozási pont lesz a megújult mádi főutca

A Mádon élőknek és a településre látogatóknak is fontos találkozási pont lesz a község megújult főutcája – mondta a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán a Borsod megyei településen.

Koncz Zsófia – aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is – köszöntőjében arról beszélt: Mádon egyre több iskolás és óvodás van, és sorra újulnak meg az intézmények. Példaként említette, hogy nemrég átadták az idősek nappali ellátását szolgáló épületet és az új orvosi rendelőt is.

Ezek egyrészt a helyben élők mindennapi életét segítik, másrészt a községbe látogatók is megújult épületeket láthatnak – jegyezte meg.

Koncz Zsófia jelezte azt is: hétvégén elindul a Tokajbusz, amely a tokaji és a szerencsi vasútállomást érintve Tokaj-Hegyalja több településén – köztük Mádon – is megáll. Ezek a péntektől vasárnapig közlekedő járatok, amelyek vasúti és távolságibusz-csatlakozást is biztosítanak, még vonzóbbá tehetik a térséget – jelentette ki.

Hozzátette: a Magyar falu program forrásaiból országosan elsőként a mádi vasútállomás újult meg.

Koncz Zsófia hangsúlyozta: a kormány döntése értelmében Tokaj-Hegyalja kiemelt turisztikai térség lett, és számos fejlesztés van folyamatban a környéken.

Kitért arra, hogy már több éve közösen gondolkodnak a helyiek a térség fejlesztéséről, és ebben édesapja, Koncz Ferenc korábbi, azóta elhunyt országgyűlési képviselő is részt vett. Így olyan beruházások valósulhatnak meg, mint a 37-es út kétszer kétsávosra bővítése Szerencsig ľ mondta az államtitkár.