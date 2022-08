Töretlen a Balaton népszerűsége

Továbbra is a Balaton a legnépszerűbb hazai úticél – ezt mutatják az adatok. A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint minden harmadik szállásfoglalás a Balatonhoz szól. A szállásadók is elégedettek: a főszezon második hónapjában akár a 6 milliót is elérheti a szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma – hangzott el az M1 Híradójában.

MTÜ: minden harmadik szállást a Balatonhoz foglaltak a nyáron Nagy volt a sor Siófokon a hajóállomáson. Mesébe illő hangulat fogadja azokat, akik átsétálnak a közelmúltban átadott Rózsakertbe. Siófok kedvelt parkjában 6 ezer tő rózsa és egy látványos szökőkút is várja a turistákat. Balatonfüreden a helyi aquaparkban időjárástól függetlenül mindenki megtalálja a számára kedvező kikapcsolódást. Évek óta az egyik legnépszerűbb úti cél a Balaton. A Magyar Turisztikai Ügynökség felmérése szerint minden harmadik foglalás a térségbe szól. Czelleng Ádám, a Magyar Turisztikai Ügynökség kutatási igazgatója az M1-en arról beszélt, hogy mára sokat változtak a foglalási szokások, a legtöbben azonban továbbra is a szállodákat keresik. „40-45 százalékát a vendégéjszakáknak szállodákban töltik el a vendégek. Rögtön mögöttük egyébként a magánszálláshelyek találhatóak olyan 35-40 százalékos súllyal és egyébként a júliust illetően kiemelném a 4 csillagos szállodákat. 64 százalékos foglaltságot mértünk a négy csillagosok esetében” – fogalmazott. A szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma a főszezon második hónapjában akár a 6 milliót is elérheti. Az adatok pedig azt mutatják, hogy a járvány enyhülésével egyre több külföldi turista látogat Magyarországra.