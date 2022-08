Hortay: A szankciós politika hátránya, hogy magas árak mellett ellátási problémát okoz

Abban mindenki egyetért, hogy csökkenteni kell azon a nagymértékű kitettségen, ami az orosz energiahordozókhoz köt bennünket – mondta Hortay Olivér. A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia és klímapolitikai üzletágvezetője szerint két szemléletmód létezik. Az egyik az a szankciós politika, amit Németország is képvisel. Eszerint a lehető legrövidebb időn belül nullára kell csökkenteni az orosz gázfüggőséget. Ennek a szemléletmódnak az a hátránya, hogy magas árak mellett ellátási problémát okoz. Könnyedén egy olyan helyzetet eredményezhet, amelyben az Európai Unió az egyik függőségből egy másik függőségbe sodródik.

Az orosz gázszállításokat most amerikai cseppfolyósított gáz szállításával igyekeznek pótolni.

Magyarország képviseli a másik szemléletmódot, aminek az a lényege, hogy minél több helyettesítő lehetőséget keres. Ezzel versenyt is teremt a beszállítók között. Ennek az az előnye, hogy rövid távon sem okoz olyan ellátásbiztonsági problémát, mint a szankciós politika. A szankciós politika alternatívája a diverzifikáció.

Hortay Olivér szerint Németországban most gyors tűzoltás zajlik. Energiapolitikai szempontból már a tavasszal a szankciók útjára léptek. Kitűzték azokat a céldátumokat, amikorra nullára kívánják csökkenteni az orosz energiaszállításokat. Csakhogy az elmúlt hónapokban kiderült, hogy ez súlyos következményekkel jár, mert rövid távon az orosz energiahordozók nem helyettesíthetők.

Újra felvetődött, hogy a németek mégsem zárják be a meglévő három atomerőművüket. Tavasz óta az asztalon van a szénerőművek újranyitása. Hozzátette: a németországi zöldeknél politikai identitássá vált a nukleáris-ellenesség. Az európai energiaügyi miniszterek legutóbbi tanácsülésén komoly támadást kaptak azért, mert a közösség országaitól úgy kérnek fogyasztáscsökkenést, hogy közben nem hajlandóak letenni az atomerőmű-bezárásról.

Amikor egy spanyol lapnak Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy fel kell készülni a legrosszabbra, akkor Hortay Olivér szerint arra utalt, hogy az oroszok akár teljes mértékben is leállíthatják az Európai Unióba tartó gáz szállítását. Ennek súlyos következményei lennének. Csakhogy

Brüsszel egészen az utóbbi napokig azon dolgozott, hogy a gázembargós javaslat is megvalósuljon. Most azonban, hogy Németország irányába a Gazprom elkezdte korlátozni az Északi Áramlat 1 vezetéken keresztül érkező gáz mennyiségét, pánikhelyzet alakult ki.

Most az Európai Bizottság és maga Ursula von der Leyen is azt mondja, hogy ez Oroszország felelőssége. Hortay Olivér szerint a múlt héten elfogadott 15 százalékos fogyasztáscsökkentő tervüket is ez a félelem motiválta.

Magyarország a diverzifikáció híve. E kapcsán Hortay Olivér kiemelte, hogy számos fajtája létezik: