Életbe léptek az új rezsiszabályok: a fogyasztók a világpiaci árnál lényegesen olcsóbban jutnak energiához

Magyarországon az átlagfogyasztásig továbbra is mindenkinek marad a régi ár, de afölött is kevesebbet kell fizetni a világpiaci árnál. Szakértők szerint a lakosság többségének érdemben nem fognak változni a rezsiszámlái, sőt ezután is a magyarok fizetik a legalacsonyabb rezsiszámlát Európában – hangzott el az M1 Híradójában.

Életbe léptek az új rezsiszabályok, átlagfogyasztásig marad a csökkentett ár A rezsicsökkentés azokban a társasházakban is tovább védi az embereket, ahol egy gázóra jut az összes lakásra. Ilyen esetekben ugyanis a lakások száma alapján számolják ki az átlagfogyasztást. „A gázfűtési költségei a lakóknak nem fognak változni. Az áramköltségekben lehetséges, hogy lesz változás, ez főleg azokat a társasházakat érinti, ahol több lift is van” – nyilatkozta a híradónak Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője. Hétfő reggel léptek életbe az új rezsicsökkentési szabályok Az átlagfogyasztásig továbbra is mindenki a piacinál lényegesen olcsóbban kapja a villanyáramot és a gázt. A villamos energiánál a limit 2523 kilowattóra, a földgáznál pedig 1729 köbméter évente. Ez azt jelenti, hogy gázból havonta átlagosan 144 köbméter, villanyból pedig 210 kilowattórát használhatnak az emberek rezsicsökkentett áron. Az árak sokkal olcsóbbak mint a piacon, hiszen rezsicsökkentéssel a gáz köbméteréért 102, az áramért pedig kilowattóránként 36 forintot kell fizetni. Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban hangsúlyozta: a rezsicsökkentés továbbra is védi a magyarokat, mert ezután is spórol vele minden család. „A jövőben is minden magyar család megkapja a rezsicsökkentett alapú áramot és földgázt, de csak az átlagfogyasztás erejéig” – mondta a miniszterelnök. Rezsicsökkentés nélkül a családok évente több mint 2,4 millió forintot fizetnének a gázért és a villanyért, viszont a kormány segítségével a számla ennek töredéke, 267 ezer forint lesz évente az átlagfogyasztásig. „Szeretném ha tudnák a magyar családok, hogy az átlagfogyasztás szintjéig ők minden hónapban kapnak 181 ezer forintot a csökkentett árú energia formájában és ez mindenkinek megmarad” – emelte ki Orbán Viktor, majd hozzátette: „Magyarországon fogják a fogyasztók a legalacsonyabb rezsiköltségeket fizetni”. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Megvédjük a magyar családokat! Megvédjük Magyarországot – fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Litkei Máté a Mathias Corvinus Collegium szakértője szerint a magyarok többsége – mintegy háromnegyede – az átlag alatt fogyaszt. De azokat is védi a kormány, akik átlépik a limitet. Nekik sem kell ugyanis a teljes piaci árat kifizetniük a limit fölötti energiáért. „A magyar kormány jelen intézkedése az nem szolgál mást, minthogy a rezsicsökkentést az minél nagyobb mértékben, minél több háztartás számára változatlan formában fenn tudják tartani. Az átlagfogyasztás fölött pedig még mindig egy moderáltabb ár került meghatározásra, tehát egyetlen fogyasztó sincs kilökve a világpiaci körülmények közé” – mondta a Klímapolitikai Intézet igazgatója. A szakértő szerint a rendszer előnye, hogy azok sem veszítik el a nyáron megspórolt gázt, akik például télen többet fogyasztanak. A fűtés nélküli hónapokból megmaradt kedvezményes köbmétereket ugyanis télen is fel lehet majd használni. Kapcsolódó tartalom Minden, amit a mától életbe lépő rezsiszabályozásról tudni kell – az átlagfogyasztásig mindenkinek megmarad a rezsicsökkentés Mától lép életbe a rezsicsökkentés újraszabályozásáról szóló rendelet. Litkei Máté: A fogyasztók mintegy háromnegyede az átlagfogyasztás alatt helyezkedik el A ma életbe lépett intézkedés értelmében az átlagfogyasztásra továbbra is a rezsicsökkentett ár érvényes, a limiten felüli különbözetért pedig a villanyáram esetében a piaci ár negyedét, a gázért pedig kevesebb, mint a háromnegyedét kell fizetni.