Itthon hétfőtől új időszámítás kezdődik a rezsicsökkentésben. Augusztus 1-től már csak az átlagfogyasztásig jár a kedvezményes gáz- és áramár, az afölötti fogyasztásért lakossági piaci árat kell fizetni, ami viszont még mindig kevesebb mint a világpiaci ár. A háború és a szankciók miatt egész Európában energiaválság alakult ki, a kormány szerint ezért volt szükség a döntésre – hangzott el az M1 Híradóban.

Hétfőtől új időszámítás kezdődik a rezsicsökkentésben

Itthon augusztus elsejétől, vagyis hétfőtől lépnek életbe az új rezsicsökkentési szabályok. Eszerint az átlagfogyasztásig továbbra is mindenki a piacinál lényegesen olcsóbban kapja a villanyt és a gázt. Aki efölött fogyaszt, az ennél magasabb, de még mindig nem a szabadpiaci árat fizet majd.

A villamos energiánál ez a limit évente 2523 kilowattóra, a földgáznál pedig 1729 köbméter. Ez azt jelenti, hogy gázból havonta átlagosan 144 m3, villanyból pedig 210 kilowattóra a rezsicsökkentett mennyiség.

Az árak sokkal olcsóbbak mint a piacon, hiszen rezsicsökkentéssel a gáz köbméteréért 102, az áramért pedig kilowattóránként 36 forintot kell fizetni. Az átlagfogyasztásig így továbbra is mindenki havi mintegy 180 ezer forintot spórolhat meg a rezsicsökkentéssel. Éves szinten pedig ez több mint 2 millió forintot jelent.

Az állam azokon is segít akik átlépik a rezsicsökkentésben meghatározott mennyiséget.

Ugyanis nekik az átlagon felüli többletfogyasztást számlázzák ki magasabb áron, és még ez a tarifa is kedvezőbb a szabadpiaci árnál.

„A jövőben is minden magyar család megkapja a rezsicsökkentett alapú áramot és földgázt, de csak az átlagfogyasztás erejéig” – szögezte le Orbán Viktor legutóbb a Kossuth Rádió stúdiójában, hogy a rezsicsökkentés továbbra is védi a magyarokat, mert ezután is spórol vele minden család.

„Szeretném ha tudnák a magyar családok, hogy az átlagfogyasztás szintjéig ők minden hónapban kapnak 181 ezer forintot a csökkentett árú energia formájában”.

Kapcsolódó tartalom

A magyarok többségét nem érinti a változás, hiszen

5,6 millió áramfogyasztóból 4,2 millióan átlag, vagy az alatti villamos energiát használnak fel.

Gáz esetében a 3 és fél millió fogyasztóból 2,6 millióan számítanak átlagos vagy az alatti felhasználónak. Vagyis, a családok többségénél augusztus elseje után is százszázalékos marad a rezsicsökkentés.

De az emberek többségét a benzinárstop-szabályainak változása sem érinti majd. A módosításokat szombaton jelentette be a minszerelnökséget vezető miniszter.

A kormány úgy döntött, hogy a 480 forintos garantált árat a magántulajdonú gépjárművekre, mezőgazdasági erőgépekre, traktorokra és a taxikra tartjuk fenn.

Kapcsolódó tartalom

A cégek és vállalatok autóikat így szombattól már piaci áron tölthetik tele benzinnel, illetve dízellel. De ugyanez vonatkozik a 7,5 tonnát meghaladó tehergépkocsikra is, akkor is, ha magyar rendszámúak. És megmarad az is, hogy a külföldi rendszámú autókba és a kannákba is piaci áron tankolhatnak a jövőben is.

A változás becslések szerint az autók 20 százalékát érinti. A lakosság számára továbbra is marad a 480 forintos üzemanyagár. A kormány úgy számol ezt október elsejéig biztosan fenn tudják tartani.