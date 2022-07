Orbán Viktor: Megvédjük a magyar családokat!

Megvédjük Magyarországot – fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Kivédjük a bajt!

„Védekeznünk kell! Lehet úgy is persze politikát csinálni, láttunk ilyet Magyarországon is, hogy a miniszterelnök meg a kormány kiáll a nyilvánosság elé, széttárja a karját, és azt mondja, hát látjátok, emberek, ez a helyzet, szenvedjük el együtt ezeket a csapásokat. És akkor a rezsi fölmegy az égbe, a gazdasági növekedés megáll, a munkanélküliség elkezd nőni. Így voltunk 2007-2008-2009-ben. A kormány azt csinálta, hogy megpróbálta elmagyarázni az embereknek, hogy miért nem tud csinálni semmit. Nyilván habitus kérdése is, én nem szeretem az ilyesmit. Ha jön is a baj, azért valamit csináljunk, és legalább védekezzünk. Kidolgoztunk egy intézkedéssorozatot, hogy hogyan próbáljuk kivédeni a közeledő bajt” – mondta Orbán Viktor a közösségi oldalán látható videóban.

