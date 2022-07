Megérkezett a hidegfront, lecsaptak a viharok – A gazdák már nagyon várták az esőt, vasárnap is lesz csapadék, mutatjuk hol

Hazánkat is elérte a hidegfront. A hőség után végre nagyobb mennyiségű csapadék és felhőszakadás volt országszerte. Nyugaton nyári záporokkal, Keleten és az Alföldön heves esőzéssel érkezett meg a rossz idő, amire a szárazság miatt már nagy szükség volt – számolt be róla az M1 Híradó.

Felhőszakadást hozott a hidegfront

Hömpölygött az esővíz Kaposvár utcáin. A nézői felvételen látszik, hogy nagy mennyiségű csapadék zúdult hirtelen a városra. Megérkezett a felhőszakadás a Heves megyei Visontára is. Hamar megtelt csapadékkal az esőgyűjtő az udvaron. Volt olyan is, ahol hatalmas porviharral érkezett meg a hidegfront.

Somogy megyében a heves esőt nyári zápor váltotta fel. De ennek is nagyon örültek a helyiek Vése községben. Az útszéli kukoricásnak pedig úgy kellett már a csapadék, mint egy falat kenyér.

„Ez a csapadék nagyon hiányzott már nekünk, mert nekem is van kukoricám, és gabonáim is vannak. Tulajdonképpen most 9 mm csapadék hullott a mai nap folyamán, amire nagyon vártunk” – mondta egy gazda.

A délelőtti órákban a heves vihar gyorsan átvonult az ország nyugati felén, az elmúlt hetek forrósága pedig eltűnt.

„Már hetek óta nem volt egyáltalán semmi csapadék. Most hál’Isten reggeltől még mindig egy picit esik, úgyhogy reméljük, hogy még lesz is utánpótlás. Ahogy a mellékelt ábra is mutatja, nagyon lehűlt a levegő is, szerintem minimum 10 fokkal kevesebb van, mint tegnap” – mondta Bertók László Vése polgármestere.

A gyorsan elvonuló vihar után kimerészkedtek a nyaralók a Balaton déli-partjára is. Strandolás helyett sokan pattantak biciklire, de volt aki kutyasétáltatásra cserélte a fürdőzést.

„Itt üdülünk Balatonföldváron, és most nagyon rossz idő van, úgyhogy strandolni nem tudunk, egész nap, így próbálunk más programot találni magunknak. Tehát lejöttünk a partra most körülnézni” – mondta egy nyaraló.

A vihar a kora délutáni órákban érte el az ország keleti felét. A hidegfront hatalmas mennyiségű csapadékot zúdított az Alföldre.

„Elérte a hidegfront Békés megyét is, amelyet egy hatalmas forróság előzött meg a délelőtt folyamán, délután kettő órakor kezdett el szakadni az eső záport, zivatart tapasztalhattunk, helyenként dörgött, villámlott ”– jelentette a Híradó tudósítója.

A vihar Debrecent sem kímélte. Voltak olyan pillanatok, amikor az utakon is hömpölygött a víz.

„Debrecenbe heves széllel, és rengeteg esővel érkezett meg a hidegfront, a zivatarok miatt nagyon sok délutáni szabadtéri eseményt lemondtak, így például az utca zenei napokat is más alkalommal tartják meg” – mondta az M1 tudósítója.

A hidegfront nyomán szombaton éjszaka akár 15 fok alá is hűlhet, és vasárnap is az elmúlt hetekben megszokottnál jóval hűvösebb idő várható. Csapadékra viszont már csak az ország keleti felében lehet számítani.

