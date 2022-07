Különleges múzeumi programok a Balatonnál

Magyar népművészet, afrikai élővilág vagy az operettek világa – akár ezeket is megismerhetik azok, akik a Balatonnál pihennek a nyáron. A tó körül különleges múzeumok várnak mindenkit. A hétvégére kicsit búcsúzik a strandidő, ezért érdemes felkeresni a múzeumokat – hangzott el az M1 híradóban.

Múzeumok a Balatonnál

Afrika a Balaton mellett

Trófeák és élő afrikai állatok, valamint mini dzsungel is várja a látogatókat Balatonedericsnél, az Afrika Múzeumban.

„Kíváncsiak voltunk, hogy ténylegesen kicsit úgymond Afrikához közeli élményeket szerezni milyen lehet” – mondta egy látogató.

A gyerekek póni-, vagy tevehátra is pattanhatnak és megnézhetik, milyen egy maszáj kunyhó.

„Nekem a minidzsungel tetszett a legjobban. A legjobb az volt, hogy mindenféle állat ki volt rakva” – fogalmazott egy ifjú látogató.

Két csobbanás között érdemes meglátogatni ezt a múzeumot, ahol vízi bivalyokat, struccokat, zebrákat is láthatunk.

„Nagy Endre, aki 30 évet élt kint Tanzániában az ő trófea és afrikaitárgy gyűjteményét mutatjuk be a kúria épületében ez is egy nagyon egyedülálló dolog, és emellett az épület mellett egy kis állatkerttel is kedveskedünk a látogatóknak” – mondja Csonki Zoltán múzeumi munkatárs.

Így éltek elődeink Tihanyban

Tihany jellegzetes népi építészetét, és az itt élők régi életmódját mutatja be a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

„Felidézte a múltunkat, meg sikerült ilyen nagymama kori emlékeket is a döngölt padló meg a kemence azért felhozott itt emlékeket élményeket” – nyugtázza élményeit egy látogató.

A skanzen épületei az eredeti helyükön állva szemléltetik egykori gazdáik életét.

„Két házból áll ez az épületegyüttes, az egyik a parasztgazda háza a másik pedig a disznósi halászcéh háza. A házak eredeti, autentikus épületek ide épültek már az 1790-es évek környékén térképek jelzik ezeknek a házaknak a meglétét” – magyarázza Petróczi Orsolya, turisztikai menedzser.

Kálmán Imre szülővárosa

„Ez a könyv a Csárdáskirálynőnek a súgópéldánya ez az 1916-os királyszínházi bemutatóra készült” – magyarázza Siófokon a Kálmán Imre Emlékház muzeológusa Fazekasné Széles Ágota.

A Csárdáskirálynő Kálmán Imre legnépszerűbb operettje. A híres zeneszerző Siófokon született. Sokan keresik fel a szülőházát, amely múzeumként üzemel.

„Az állandó kiállítás részei a személyes tárgyai, nagyon sok felajánlást kaptunk az ő özvegyétől, valamint kották és műsorfüzetek vannak még kiállítva és plakátok a világ számos tájáról, bemutatóknak a plakátjai” – tette hozzá a muzelógus.

A Kálmán Imre Emlékház nyáron hosszabbított nyitva tartással, hétfő kivételével minden nap látogatható.