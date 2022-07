Jó hír a családoknak! További két évvel meghosszabbították az ötszázalékos lakásáfát

Két évvel meghosszabbítják az ötszázalékos lakásépítési áfát – ezt a miniszterelnök jelentette be a Kossuth Rádióban. Így 2024 végéig marad a kedvező adókulcs. Az intézkedés lendületben tarthatja az építőipart, ami a szakma szerint biztonságot is jelent a vállalkozóknak – hangzott el az M1 Híradóban.

A kormány 2016 januárjában vezette be a kedvezményes ötszázalékos áfakulcsot az új építésű lakások vásárlásakor. Az építkezők pedig 2019-ig élhettek a lehetőséggel. Ez idő alatt szinte megtriplázódott a lakásépítések száma és új munkahelyek is létrejöttek.

Egy év szünet után – Novák Katalin akkori családokért felelős miniszter – a program 2021. januári újraindítását indulását jelentette be. Ez az otthonteremtés mellett újabb lendületet adott a magyar gazdaságnak. Az építőipar 0,7 százalékponttal járult hozzá a GDP növekedéshez, a foglalkoztatottak száma pedig 25-30 ezer fővel emelkedett. A folyamatot a kormány nem állítja le.

„Kidolgoztunk egy intézkedés sorozatot, hogy hogyan próbáljuk kivédeni a közeledő bajt” – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban.

Magyarországnak nyitott gazdasága van, így egy világgazdasági recesszió hatását nem lehet elkerülni, ezért a kormány igyekszik minél több megoldást keresni a helyzet kezelésére. Orbán Viktor azt mondta: a tervezett intézkedéscsomagok egyike a kedvezményes lakásáfa meghosszabbítása.

„Azt a döntést hoztuk, hogy ez nem ér véget december 31-én, hanem további két évvel meghosszabbítottuk a lakásáfát, mert láttuk, hogy nagyon sok ember felgyorsította a lakásépítését, kapkodni kezdett, nyújtotta be az engedélyeket abban a reményben, hogy még belefér ebbe a mostani határidőbe. Nincs erre szükség, nem kell kapkodni, a kormány biztosítani fogja, hogy a következő két évben is, az egyébként sajnos lassuló lakásépítési piacot, azt megtámogatja ezzel az ötszázalékos ÁFÁ-val” – mondta Orbán Viktor.

„A meghosszabbított kedvezményes lakásáfa nem töri meg az új lakások építésének lendületét” – közölte Koji László.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke az M1-nek azt mondta: évente 20-25 ezer lakás átadására lehet majd számítani, így továbbra is maradnak a lakossági és ingatlanfejlesztői megrendelések.

„Állami beruházásokból körülbelül 1200 milliárd forintot halasztott későbbre a kormány. Ez hiányozna az építőipar életéből ahhoz, hogy továbbra is lendületben tudjon maradni. Számításaink szerint ez az intézkedés elegendő lehet ahhoz, hogy 2023-ban is körülbelül 5500 milliárd forintot az építőipar teljesít, megépít” – tette hozzá az elnök.

A 27 százalékos ÁFA visszaállításával a lakossági megtakarítások már nem lettek volna elegendőek új lakások építésére – fogalmazott Koji László, aki kiemelte azt is: a lakáscélú hitelek kamatait is meg kellene tartani ötszázalékos szint közelében. Ezért is várják a Magyar Nemzeti Banktól a zöld otthon program meghosszabbítását és az energetikai célú lakásfelújítások kedvező kamatozású támogatását.