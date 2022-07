Annyira összeroncsolódott az autó, hogy eltűnt az eleje: Újabb drámai felvételek érkeztek a budapesti balesetről

Négyen megsérültek, amikor két autó frontálisan összeütközött Budapesten, a Slachta Margit rakparton, a Margit hídnál pénteken este.

Kapcsolódó tartalom

Ahogy arról tegnap késő este írtunk, a budapesti hivatásos tűzoltók két idős embert feszítővágóval szabadítottak ki az egyik autóból, a hirado.hu fotósának képeit ide kattintva nézheti meg.

Most újabb drámai fotók érkeztek az összeroncsolódott autókról és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is közzétette az esetről készült videót is a közösségi oldalán: