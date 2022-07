Így látják Budapestet a Forma–1 nagyágyúi

Az Országház, a Lánchíd, a Bazilika és a Hősök tere vezeti a Forma–1-es csapatok budapesti látványossági „ranglistáját” – legalábbis a hétvégi Magyar Nagydíj alkalmából a fővárosba látogató csapatok Twitteren megjelentetett fotói alapján.

Lewis Hamilton, Max Verstappen és Fernando Alonso immár minden évben kedveskedve egy „nagy gokartpályának” nevezi a Hungaroringet a csapatuk Magyar Nagydíjat beharangozó sajtóközleményében. Ezzel is utalnak arra, hogy az 1986-ban épült magyar F1-es pálya az évek során a versenyzők egyik kedvencévé, igazi klasszikussá vált.

off to do our thing at the hungaroring 😎 🇭🇺 pic.twitter.com/DkyFZtNFuB — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) July 26, 2022

Nagy előrelépés ez a 20 évvel ezelőtti felfogáshoz képest, amikor gyakran „Mikiegér-pályának” csúfolták a kanyargós, keskeny és gyakran poros Hungaroringet, amelyen az előzés szinte lehetetlen volt.

A Forma–1-es pilóták többsége (de nem mindenki: Sebastian Vettel például évek óta a saját lakóbuszával érkezik és abban száll meg Mogyoród környékén), illetve a csapattagok ilyenkor Budapest hoteljeiben és kisebb szálláshelyein töltik a hosszú hétvégét.

We’re off to Budapest for the #HungarianGP 🇭🇺 Follow for updates from our final race before #F1 heads into the summer break 📲 @ScuderiaFerrari Cover art by Claudia SG Ianniciello ➡️ https://t.co/9uh27109us#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/Rgn7j5b7is — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 27, 2022

Nem telik el év anélkül, hogy a közösségi média felületein ne tárnák ország-világ elé Budapest látványosságait.

A legtöbbet fotózott budapesti épületek rangsorát az Országház, a Lánchíd és a Bazilika vezeti,

de a Hősök tere, a belvárosi éttermek és a táncos szórakozóhelyek is előkelő helyen állnak az F1-es csapatok toplistáján.

Looking ✨brilliant✨, #Budapest. The latest travel poster from @ritzcarlton has us on track for another thrilling 🙌 race week in #Hungary. See more 👀 from 72 hours ⏱️ in Budapest: — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 27, 2022

A Williams csapata külön videóval is készült a hétvégére, amelyben a Magyar Nagydíj közös megnézésére invitálja a csapat legvérmesebb rajongóit Grove-ban, az istálló angliai székhelyén.

A tavalyi „őrült” Magyar Nagydíjat a francia Esteban Ocon jóvoltából megnyerő Alpine F1 Team már inkább a pályán töltött szép napokra emlékezve érkezett Budapestre:

Memories of here last year. ⏪🏆😃#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/s9UOkHDSav — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) July 28, 2022

Címlapfotó: Alpha Tauri (Twitter)