Megdőlhet a nézőcsúcs a Hungaroringen: minden, amit a Magyar Nagydíjjal kapcsolatban tudni érdemes

Megdőlhet a nézőrekord a Hungaroringen, a szervezők több mint 230 ezer látogatóra számítanak ezen a hétvégén, a Forma–1-es Magyar Nagydíjon. A magyar rendőrök forgalomirányító munkáját osztrák motoros rendőrök is segítik majd, de a hirado.hu összeállításából az is kiderül, hová lehet még jegyet kapni a teltházas eseményen, mennyi vizet lehet bevinni a pálya területére, vagy hogyan lehet közösségi közlekedéssel kijutni a Hungaroringre.

A 37. Formula–1 Magyar Nagydíj hivatalos plakátja (forrás: Hungaroring)

Az idei Forma–1 világbajnokság izgalmainak, a Ferrari (Charles Leclerc) és a Red Bull (Max Verstappen) világbajnoki címért folyó párviadalának, valamint Lewis Hamilton és a Mercedes szezon közepi feltámadásának köszönhetően jelentősen megnőtt az érdeklődés a 37. Magyar Nagydíj, az idei FIA világbajnoki sorozat tizenharmadik állomása iránt.

Mint Tóth Anita, a Hungaroring nemzeti sajtófőnöke a hirado.hu-nak elmondta, az elmúlt évtizedben

két alkalommal, 2013-ban és 2019-ben regisztráltak 230 ezer nézőt a Forma–1-es hosszú hétvégén (csütörtöktől vasárnapig), és a jegyértékesítési adatok alapján minden esély megvan arra, hogy idén megdől a Magyar Nagydíj nézőrekordja.

A sajtófőnök kiemelte, hogy a pénteki edzésnapon 80-90 százalékos kihasználtságra számítanak, szombatra – az időmérő edzés napjára – már alig lehet jegyet kapni, vasárnap pedig abszolút teltház, 100 ezer néző előtt futhatják le a 70 körös Magyar Nagydíjat.

Az egyéni- és a csapatvilágbajnokság állása 12 futam után:

A verseny napjára, vasárnapra tehát – a mogyoródi pályán idén felépített két új tribün ellenére – már nem érdemes belépőt keresni; a pénteki és szombati edzésnapokra azonban még le lehet csapni az utolsó jegyekre. A maradék F1-es belépők ezen a honlapon keresztül vásárolhatók meg.

A mogyoródi Hungaroring versenypálya és a lelátók elhelyezkedése, 2022 (forrás: Hungaroring.hu)

Lovas, kutyás, motoros és Segway-es rendőrök vigyázzák a rendet

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 37. Magyar Nagydíjat is a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság biztosítja, összesen 1200 rendőrrel. A Készenléti Rendőrség és a BRFK állománya mellett a Heves és Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is segítik a tájékozódást és az autósok terelését. Rajtuk kívül osztrák motoros rendőrök is érkeznek Mogyoród környékére, akik részt vesznek a rendezvény biztosításában. A helyszínen lovas, kutyás, motoros és Segway-t használó rendőrök is szolgálatot teljesítenek majd, továbbá helikopterről is figyelik a forgalmat, hogy ha szükséges, rendőri tereléssel segítsék a közlekedőket.

A pálya melletti parkolóban csütörtök déltől rendőrtábor nyílik, itt lesz megtalálható a rendőri irányító pont, ahonnan a parancsnokok felügyelik és koordinálják a rendőri állományt.

A Hungaroring környezetében csütörtöktől különféle forgalomkorlátozások lépnek életbe, ezekről bővebb információkat a rendőrség honlapján létrehozott ‘Formula–1’ fül alatt találhatnak az autósok.

A rendezvény csütörtök délután 4 órától a boxutca-látogatással kezdődik, a várható nagy forgalom miatt már ettől kezdve ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk az autósoknak. Péntektől kezdve minden nap délelőtt a Hungaroring közelében lévő utakat egyirányúvá teszik a pálya felé, majd az edzéseket, illetve a vasárnapi versenyt követően megfordul a közlekedés fő iránya: a pályáról kifelé haladva egyirányúsítják az utakat.

Roncsderbi és meglepetés-győzelem Mogyoródon: a 2021-es Magyar GP eseményei egy percben:

Last year’s Hungaroring race was a modern classic 🍿 And there was drama from the off! 💥😱#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/0sQW9trsaM — Formula 1 (@F1) July 27, 2022

HÉV-vel és busszal a Hungaroringre

Aki nem saját gépkocsival vagy taxival érkezik a helyszínre, ők a HÉV Örs vezér terén található végállomásáról indulva juthatnak el a Hungaroringre. Ezen a hétvégén – péntek reggeltől vasárnap estig – a H8-as HÉV sűrített járatokkal és megnövelt kocsiszámmal üzemel.

Az érvényes BKK-bérletek vagy vonaljegyek mellé Budapest közigazgatási határától kiegészítő jegy is szükséges, amely az oda- és a visszaútra is előre megváltható a MÁV mobilapplikáción keresztül, illetve bármelyik BKK-automatában

– hívják fel a figyelmet.

Az F1-rajongók csak érvényes jeggyel tudnak belépni a pálya területére, az ezzel kapcsolatos szabályokról a Hungaroring honlapján tájékozódhatnak bővebben.

Két világbajnok, Alonso és Hamilton látványos csatája a tavalyi versenyen:

That Fernando Alonso and Lewis Hamilton battle was something else! 😅#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/toeObV31Jx — Formula 1 (@F1) July 26, 2022

A szervezők és a rendőrség arra kéri a szurkolókat, számoljanak azzal, hogy a beléptetés a nagy érdeklődésre való tekintettel hosszabb időt vesz igénybe, ezért mindenki időben induljon el.

Bár a hétvégén érkező hidegfront miatt néhány fokos lehűlés várható (szombaton és vasárnap is 26-27 Celsius-fok lesz és futó záporok is kialakulhatnak), a szervezők a rendkívüli szárazság miatt arra kérik a látogatókat, fokozottan ügyeljenek arra, hogy csak a kijelölt helyeken dohányozzanak, és ne dobják el az égő cigarettacsikket, mert a száraz fű vagy aljnövényzet könnyen meggyulladhat.

Vigyázzunk az értékeinkre!

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy akik a versenypálya környékén parkolnak, semmiképp se hagyjanak értékeket látható helyen a kocsiban! Gondosan zárják be az autókat, és ellenőrizzék, hogy ne maradjon a járművön lehúzott ablak. A pálya területén is ügyeljenek értékeikre: ne hagyják őrizetlenül mobiltelefonjukat, papírjaikat, kézi- vagy hátitáskáikat.

Fokozottan figyeljenek továbbá az gépjárműkre leparkolására, ugyanis a szabálytalanul megálló autókat elszállítják. A korábbi évekhez képest újdonságként szolgál a Gratis 2-es és 3-as parkolóhely kialakítása, ahonnan 5–10 perc kényelmes sétával elérhető a pálya valamelyik bejárata.

Szurkolók a Forma–1-es Magyar Nagydíj időmérő edzése előtt a mogyoródi Hungaroringen 2019. augusztus 3-án. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Étel és ital: miből mennyit vigyünk magunkkal?

A Hungaroring honlapján olvasható látogatási feltételekből kiderül, hogy személyenként mennyi étel és ital vihető be a pálya területére.

E szerint egy ember legfeljebb fél liter folyadékot (víz és egyéb alkoholmentes italok, üdítő vagy sör), valamint 3 darab szendvicset vihet be magával kézitáskában vagy hátizsákban. Ugyanakkor a pálya területén ételkészítő sátrak, sörcsapoló pultok, valamint fogyasztható ivóvíz állnak a látogatók rendelkezésére. Fontos továbbá, hogy esernyőt nem lehet bevinni a lelátókra, a várható változékony időjárás ellen célszerű esőkabáttal, illetve naptejjel és nyári sapkával készülni, védekezni.

A Forma–1-es Magyar Nagydíj valamennyi edzését, illetve a versenyt az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti.

Címlapfotón: A 37. Formula–1 Magyar Nagydíj hivatalos plakátja (forrás: Hungaroring.hu)