A rendőrök is készülnek a Forma–1-es Magyar Nagydíjra, mutatjuk, mire lehet számítani

Készülnek a rendőrök a hétvégi Forma–1-es Magyar Nagydíjra. Ahogyan az elmúlt években, úgy most is lesznek kutyás járőrök, lovas és motoros egységek, valamint helikopterről is figyelik a pálya környékét. Összesen 1200 rendőr lesz szolgálatban. A verseny három napján rengeteg látogatóra számítanak. Az autósoktól fokozott figyelmet kérnek, mert idén is változik a forgalmi rend – közölte az M1 Híradó.

A rendőrök is készülnek a Forma-1-re „A pálya közvetlen közelében lévő utakat a kollégák minden nap délelőtt a ring, a pálya felé egyirányúvá fogják tenni, majd a versenyek végeztével fordított lesz a menetrend, a ringtől kifelé lesznek az utak egyirányúak. Erre majd fokozott figyelmet kérnénk szépen fordítani. A haladás irányát minden esetben jelzőtáblák és rendőrök fogják irányítani” – fogalmazott Szabóné Berki Bianka, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője július 25-én déltől augusztus 1-jén reggel 8 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el a gödöllői rendőrkapitányság illetékességi területére, az M0 autóút teljes hosszára, az M2-es, M3-as, M4-es, M5-ös és M6-os autópályák és autóutak Pest megyét érintő szakaszára, valamint az ezekhez kapcsolódó parkolókra és pihenőhelyekre is egyaránt. Az ellenőrzés célja a közúti közlekedés rendjének fenntartása, közrend és a közbiztonság megtartása, jogsértő cselekmények felderítése és megszakítása, egyben megelőzése is.