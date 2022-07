Rémisztő fekete autók álltak be Borsodban a mentőállomás elé, ami ezután történt az örökké emlékezetes marad

Az Országos Mentőszolgálat osztotta meg a nem mindennapi történetet.

Két óriási terepjáró állt meg tegnap délelőtt az egyik kisebb Borsod megyei mentőállomás előtt, majd néhány perc várakozás után még egy harmadik autó is érkezett.

„A bentről figyelő életmentők nem sok jót reméltek, amikor hat, tagbaszakadt férfi csengetett be hozzájuk, ám szerencsére hatalmasat csalódtak. Kiderült, hogy a helyi konditerem képviseletében érkező fiatalok 10 csomagnyi szénsavas ásványvízzel szerették volna megkönnyíteni az életmentők munkáját a nagy melegben. A jólelkű “gyúrósok” pillanatok alatt be is hordták az ajándékot a raktárba, miközben arról beszéltek, hogy mennyire felnéznek a mentést végző szakemberekre és megköszönték bajtársaink szolgálatát. A meglepett életmentők szerették volna hivatalosan bevételezni az átvett adományt, azonban a fiatalok névtelenséget kérve egy kézfogással búcsúztak.” – írták.