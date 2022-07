Prostitúcióra kényszerítette élettársát, vádat emeltek ellene

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki többször megerőszakolta és prostitúcióra kényszerítette élettársát – tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség szerdán az MTI-t.

A jövedelem nélküli 27 éves férfi tavaly májusban Budapesten ismerkedett meg a 28 éves nővel. Elhitette vele, hogy majd eltartja és rávette, mondja fel állását. Miután ez megtörtént, a férfi közölte vele, hogy szexmunkát kell végeznie.

A nő tiltakozott, ezért a vádlott bántalmazta és azzal fenyegette, hogy megöli őt. A megfélemlített nő ezután Budapesten, több helyszínen dolgozott prostituáltként, általában a vádlott felügyelete mellett. A férfi határozta meg szexuális szolgáltatás árát is, és a pénzt minden esetben el is vette a nőtől. A nő többször is ki akart szállni, de nem mert segítséget kérni vagy elmenekülni.

A férfi naponta többször kábító hatású szerek fogyasztására kényszerítette a nőt, és többször megerőszakolta.

A vádlott tavaly júliusban Ausztriába vitte a nőt azért, hogy ott folytassa a prostitúciót. Erre azonban már nem került sor, mert a nő segítséget kért a családjától és a rendőrséghez fordult. A férfi ekkor Franciaországba menekült, később, elfogatóparancs alapján került kézre.

A főügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő 27 éves férfit emberkereskedelemmel, valamint szexuális erőszakkal vádolja, és fegyházbüntetés kiszabását indítványozta rá.