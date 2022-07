Milliós fizetés - Karácsonynál folytatja Márki-Zay tanácsadója

Csak a Magyar Nemzet által küldött közérdekű adatigénylés nyomán árulta el Karácsony Gergely hivatala, hogy a Márki-Zay Péter korábbi miniszterelnök-jelölt kampánystábjából igazolt új városházi kommunikációs vezető, Simon András havi fizetése 1,3 millió forint felett van.

Simon András, a Főpolgármesteri Hivatal új kommunikációs vezetője (Fotó: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)

A Magyar Nemzetnek küldött válaszból kiderül: továbbra is a Városházán tevékenykedik Gál J. Zoltán, aki tavaly csak kampányfőnöki pozíciójáról mondott le, amikor Karácsony a baloldali előválasztás során visszalépett Márki-Zay javára. Karácsony Gál J.-t változatlanul

főtanácsadóként foglalkoztatja, továbbra is ő felel a főpolgármesteri Facebook-posztokért – írták a Magyar Nemzet cikkében.

Simon András, a Főpolgármesteri Hivatal új kommunikációs vezetőjének havi illetménye 1,34 millió forint, amelyet évente bruttó 275 ezer forint kafetéria egészít ki

– derült ki abból a válaszból, amelyet a Városháza adott a Magyar Nemzet közérdekű adatkérésére. Simon június 15-én állt munkába a hivatalban, a lap már ezt követően érdeklődött a Városházától, mekkora fizetést kap az új vezető, de választ csak a közérdekű adatigénylésünk nyomán kaptak.

Az ATV egykori műsorvezetőjét – mint arról korábban a hirado.hu is beszámolt – Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelöltként kérte fel 2021 decemberében, hogy dolgozzon az ő kampánystábjában. A Főpolgármesteri Hivatalban kommunikációs vezetőként a feladatai közé tartozik Budapest tájékoztatási tevékenységének irányítása, a sajtóiroda, a sajtókapcsolatok, a közösségi médiafelületek és a kiemelt rendezvények felügyelete, továbbá összefogja a fővárosi cégek kommunikációs tevékenységét és kapcsolatot tart a kerületekkel.

Simon foglalkoztatásával kapcsolatban korábban a Fidesz–KDNP fővárosi frakciója feltette a kérdést: „Karácsonynak is igazi profira van szüksége, hogy semmittevését PR-trükkökkel leplezzék?” „Természetesen a kizsigerelt fővárosi önkormányzatnak ilyenekre mindig van pénze” – tették hozzá.

Gál J. Zoltán, aki tavaly októberben Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt kampányával kapcsolatban a kampányfőnöki feladatokat látta el, majd erről a pozícióról lemondott – miután Karácsony visszalépett Márki-Zay javára a tavalyi baloldali előválasztás során –, jelenleg is a főpolgármester stratégiai főtanácsadója, önkormányzati főtanácsadó – derül ki a hivataltól kapott közérdekű adatigénylésünkre küldött válaszból.

Gál J. Zoltán a Városháza egyik legbefolyásosabb embereként a főpolgármester Facebook-posztjaiért is felelős volt, az idei évre 15 százalékos béremelést kapott, ezzel 1,15 millió forintra emelkedett az apanázsa, amit valószínűleg még hirtelen jött lemondása előtt állapítottak meg neki.

Gál 2002-ben az MSZP országos listájáról országgyűlési mandátumot szerzett, majd a Medgyessy-kormány szóvivője lett. A Medgyessy-kabinet bukása után közeli kapcsolatot alakított ki Gyurcsány Ferenccel, akinek kormányában államtitkári pozíciót töltött be.

Később újságíróként a Vasárnapi Hírek főszerkesztője és a Népszava főszerkesztő-helyettese volt, ezután 2018 óta Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát segítette, majd a Városházán vállalt tanácsadói feladatkört.

Mint arról a napokban a hirado.hu is beszámolt: annak ellenére, hogy Karácsony Gergely főpolgármester gyakorta beszél arról, hogy Budapestet a kormány kivérezteti, elszegényíti, saját tanácsadóinak komoly, nemritkán milliós nagyságrendű fizetéseket ad. Jól megfizetik például Gyurcsány Ferenc egykori politikai államtitkárját, Gál J. Zoltánt, de a Párbeszéd nevű baloldali zöld párt színeiben politizáló Jávor Benedeknek sem kell szűkölködnie. Ismert: ennek a pártnak a tagja Karácsony Gergely főpolgármester is.

Akadtak olyanok is, akiknek ötven vagy akár száz százalékkal is nőtt legutóbb a havi fizetése: Jávor Benedek ugyan nem tanácsadó, de ő is jelentős pénzhez jut a baloldali vezetésnek hála, hiszen a főváros brüsszeli képviseletének vezetője, havi 990 ezer forintért. Illetményfejlesztésben részesült többek között Misetics Bálint lakhatási és szociális főtanácsadó is, aki kilencszázezer forintért ad szociális tanácsokat a főpolgármesternek. A városházi tanácsadókat érintő legutóbbi fizetésemelés mértéke 27 és 99 százalék közötti volt.

