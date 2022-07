Hétvégén végre jó helyre esik az eső

Markáns hidegfront körvonalazódik az előrejelzési mezőkben. A front egy felettünk képződő ciklonhoz tartozik majd, és a jelenlegi csapadék-előrejelzések elég biztatóak – közölte közösségi oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az előrejelzett nagytérségi időjárási helyzeten jól látszik, hogy a tőlünk nyugatra lévő, és pénteken még éppen képződő légörvény várhatóan tőlünk északra mélyül majd ki. A legfrissebb előrejelzések szerint jók a kilátások, de még mielőtt elkönyvelnénk a bőséges csapadékot mindenképpen vizsgáljuk meg a valószínűségi előrejelzéseket.

A 10 mm-es küszöbértéket vizsgálva jól látható, hogy most „fordult a kocka”, ugyanis a Dunától keletre van nagyobb esély a csapadékra. Vasárnap pedig a ciklon ún. visszahajló okklúziója okozhat csapadékot keleten, északkeleten. A csapadék valószínűség előrejelzéseket is érdemes most megnézni, ugyanis azon is remekül láthatóak a csapadékesélyek.

Pontos csapadék mennyiségekről, összegekről még korai beszélni, illetve továbbra is főként záporos, zivataros csapadék lesz a legjellemzőbb.

A hidegfront mentén szélerősödésre, és amire már nagyon sokan várnak, hőmérséklet csökkenésre kell számítani, így vasárnap már országszerte mérséklődik, megszűnik a kánikula.