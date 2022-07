Folyamatosan töltik a magyarországi gáztározókat, így állunk most

Folyamatosan töltik fel a magyarországi gáztározókat. A hazai éves gázfogyasztása nagyjából 10 milliárd köbméterre tehető és hozzávetőleg 6 milliárd köbméterrel lehet feltölteni a tárolókat. A legfrissebb adatok szerint közelítünk a 3 milliárd köbméter betárolt gázhoz. A tározók feltöltése elengedhetetlen a rezsicsökkentés fenntartásához – közölte az M1 Híradó.

Folyamatosan töltik fel a gáztározókat

Folyamatosan érkezik az orosz gáz a vecsési elosztó állomásra, ahonnan többek között Budapestet is ellátják ezzel a nagyon fontos energiahordozóval. És folyamatosan töltik fel a hazai gáztárolókat, így a legnagyobbat a zsanait is. Magyarország éves gázfogyasztása nagyjából 10 milliárd köbméterre tehető és hozzávetőleg 6 milliárd köbméterrel lehet feltölteni a tárolókat.

„A gáz megérkezik, a tárolókban, elhelyezzük és nyugodtan, de takarékosan készülhetünk a következő télre” – erről beszélt az M1-en Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szóvivője, aki elmondta, a feltöltöttségi szint közelíti a 3 milliárd köbméter, vagyis a tárolók mintegy fele már tele van gázzal.

„A legfrissebb adatok szerint közelítünk a 3 milliárd köbméter betárolt földgázhoz. Ez azt jelenti, hogy körülbelül lassan közelítünk az 50 százalékos kapacitáshoz. Jól haladunk. Reményeink szerint hosszú lesz a nyár, valamennyi szerződő fél pontosan fogja teljesíteni a szerződésben vállalat kötelezettségeit” – fogalmazott Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szóvivője.

A gáztárolók feltöltöttsége a szakemberek szerint elengedhetetlenül fontos a kedvezményes rezsiköltségek fenntartásához, aminek a megvédését az egyik legnagyobb kihívásnak nevezte a miniszterelnök szombati tusványosi beszédében.

Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn úgy fogalmazott, hogy

„háborús energiaárak vannak. A feladat, hogy valahogyan megvédjük a rezsicsökkentést! Úgy látom, hogy ez sikerülni is fog abban a formában, hogy az átlagfogyasztásig továbbra is mindenkinél megmarad a korábbi ár. Romániában nem így van. Magyarországon mindenkinél az átlagfogyasztásig megmarad a korábban csökkentett ár, ha efölött fogyaszt, ott viszont már egy piaci árat kell fizetni, aminek a mértékét a napokban közzé is tettük”.

Az új szabályok szerint a kormány meghatározott egy limitet, ameddig a gázt és a villanyt mindenki rezsicsökkentett áron kapja, ez a limit a földgáznál 1 729 köbméter, a villamos energiánál pedig 2 523 kilowattóra évente. Ebben az esetben a gáz 102, az áram pedig 36 forintba kerül köbméterenként, illetve kilowattóránként.

Aki a limitet, azaz az átlagot túllépi az úgynevezett lakossági piaci árat fizet, ami jóval kevesebb, mint a versenypiaci ár. Ez azt jelenti, hogy a gáznál 1 020 forint helyett 747 forintba kerül köbméterenként az átlagot meghaladó fogyasztás. Ugyanez az áramnál 268,9 forint helyett csak 70,1 forint.

Ez azt jelenti, hogy bár a rezsicsökkentés az átlagfogyasztásig érvényes, afölött lakossági piaci árat kell fizetni, de ennek ellenére, még így is jelentős összegeket spórolnak meg a családok a versenypiaci árakhoz képest.

Gáz esetében a megtakarítás mértéke éves szinten 1 587 222 forint, az áramnál pedig 587 607 forint. Összesen pedig 2 174 829 forint. Vagyis: a rezsicsökkentés továbbra is védi a magyar családokat!

Hortay Olivér energiapiaci szakértő a Kossuth Rádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy az augusztustól érvényes szabályok, vagyis, hogy a rezsicsökkentés az átlagfogyasztásig mindenképpen jár a családoknak, év végéig biztosan megmaradnak. Utána a hatóság felülvizsgálja majd az árakat.

„A mostani rezsirendelet az az év végéig él, tehát a jelenlegi tarifák az átlagfogyasztás alatt továbbra is a meglévő tarifát kell fizetni, afölött köbméterenként 747 forintot ami a piaci árnál kedvezőbb árszint. Ez az év végéig úgy tűnik, hogy kőbe van vésve, ezt rendeletben adták ki. Én azt remélem, hogy továbbra is meg lehet védeni ezeket a piaci árszintnél alacsonyabb árszinteket. Remélhetőleg addig, év végéig lesz egy normalizáció is a piacon, bár egyelőre kevés jel utal erre”

– fogalmazott Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Energetikai üzletágának vezetője.

Korábban a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos azt mondta: a csökkentett árat azért tudják biztosítani, mert működik a Paksi Atomerőmű, amely nagyon olcsón és biztonságosan biztosítja a villamos energiát a magyar lakosság számára. Ha pedig már Paks-2 is meglenne, még kedvezőbb áron lehetne biztosítani az áramot a magyar emberek számára. Németh Szilárd arról is beszélt, hogy a gázfogyasztásnál – az utóbbi időszakban elszabadult árak miatt – nem tudtak az áramhoz hasonló nagy kedvezményt tartani, de itt is megőrizték a rezsicsökkentést az átlagfogyasztásig.