Természeti csodák és a gazdag programkínálat várja a Tapolcára látogatókat

Az M1 Híradó stábja Tapolcára látogatott. A páratlan természeti kincsekkel rendelkező település évről évre sok turistát vonz, a Balatonnál pihenők közül is sokan felkeresik.

Vonzza a turistákat Tapolca

Már a kora délelőtti órákban hosszú sorok kígyóznak a Tapolcai Tavasbarlang bejáratánál. Az ország egyik legszebb barlangját több mint ezren keresik fel naponta.

„A tapolcai az ország egyik legnépszerűbb barlangja, különlegessége, hogy csónakokkal önállóan is körbe lehet járni, télen-nyáron 20 fok körül van itt a hőmérséklet, így a kánikulai napokban igazán üdítő kirándulást lehet itt tenni” – mondta az M1 riportere.

A tavasbarlang Tapolca város alatt húzódik, egy több mint 15 km hosszú barlangrendszer része.

„Maga a barlang 250 méter hosszúságú és ebből a fő attrakció egy 180 méteres körtúra, melyet a tó vízén csónakkal tehet meg a kedves látogató, ezen a kristálytiszta vegyes vízkészlettel bíró földalatti tavon” – magyarázta Bertalan Csaba csónakos tárlatvezető.

A tavasbarlangtól néhány percnyi sétára található a Malom-tó, amely szintén a turisták egyik kedvenc helye. Az itt található víz, szintén karsztvíz, a tó partján hangulatos házak, éttermek, kávézók sorakoznak.

A környék legszebb panorámáját nyújtó zalahalápi tanösvény is közkedvelt helyszín. A gyönyörű kilátás miatt még a nagy kánikulában is sokan felmentek a Balaton legfiatalabb tanúhegyének is tartott halápi hegyre.

A zalahaláp tanösvény bővelkedik geológiai csodákban, hasonló bazaltoszlopokat például csak Izlandon lehet látni.

„Ez a legek helye, tulajdonképpen az egyik legszebb kilátópont az egész Balaton-felvidéken. Innen a hegy tetejéről körpanorámában látjuk a teljes Tapolcai-medence tanúhegyeinek sorát, a Balatont és olyan érzésünk van, mintha repülnénk” – mondta Sárdy Julianna, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság geotúra vezetője.

A Tapolcai-medence látványosságait több ezer turista keresi fel naponta. A természeti csodák és a gazdag programkínálat miatt ez az ország egyik legnépszerűbb kirándulóhelye.

Címlapfotó: Látogatók a Tapolcai-tavasbarlangban (MTI/Nagy Lajos)