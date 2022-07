Bölcsődét építenek uniós forrásból Medgyesegyházán

Minibölcsődét építenek a Békés megyei Medgyesegyházán 155 millió forintos uniós támogatásból – tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t.

A támogatást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretéből nyerték el.

Várhatóan ez év végéig, egy önkormányzati területen épül meg a 115 négyzetméter hasznos alapterületű, nyolcszemélyes csoportszobával, kiszolgáló helyiségekkel ellátott új bölcsőde a mintegy 3500 lakosú városban.

A pályázat keretében bútorokat és egyéb berendezési tárgyakat, udvari játékokat, játéktárolókat és fejlesztő eszközöket is vásárolnak. Emellett játszóudvart, parkolókat és kerékpártárolókat is kialakítanak, valamint informatikai eszközöket is beszereznek – írták a közleményben.