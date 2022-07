Tetőzött a hőhullám: több mint 41 fokot is mértek

Az év eddigi legmelegebb napja volt a szombati! Az abszolút melegrekord ugyan nem dőlt meg, de így is pokoli volt a forróság: 41 és fél fokot mértek Hódmezővásárhelyen és Kiskunfélegyházán is. Az előrejelzések szerint tetőzött a hőhullám, már meg is érkezett egy hidegfront, de a kánikulának ezzel nincs vége, marad a 30 fokos hőség – közölte az M1 Híradója.

Az egész országban tombol a kánikula 41 fokot mértek délelőtt Békéscsabán. A járókelők az árnyékba húzódtak a szökőkutat pedig elfoglalták a galambok. „Az a legjobb, ha az ember a hűvösben elbújik, üdítő, teszem azt alkoholmentes sör. Én azt szoktam inni” – mondta egy járókelő. Az emberek vigyáztak az egészségükre, szinte mindenkinél volt kalap, víz, sőt naptej is. „Itt van nálam mindig egy naptej. A hátunkat, meg az arcunkat mindig be szoktuk kenni, úgy indulunk el a városba” – jelentette ki egy hölgy. A fagyi mellé zsonglőrmutatvány is jár egy tatabányai fagyizóban. A tulajdonos szerint a kánikula miatt napközben kevesebb a vendég, a forgalom általában az esti órákban lendül fel, és akkor is a savanyú ízeket keresik a vevők. „Vagy jégkása, vagy fagyi. Citromos fagyi most jobban megy. Ez a legjobb, hűti az embereket” – ismertette a tulajdonos. A rosszullétek megelőzéséért a MÁV és a Volán vizet oszt a nagyobb pályaudvarokon a hőségriasztás alatt, egyúttal mindenkit arra kérnek, hogy folyadék nélkül ne induljon útnak. Napok óta egyre melegebb van, csütörtökön a vörös kód is életbe lépett. A hosszan tartó hőség rendkívül megterheli az időseket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdőket. A zalaegerszegi Kocsis Józsefné csak reggel mozdul ki az otthonából, és a meleg miatt már nem is főz. Kapcsolódó tartalom Megdőlt a nappali melegrekord is 41 fok feletti értéket is regisztráltak. „Nem megyek a szabadba most postára jöttem feltöltetni a telefonomat, ennyi. Meg ide elmegyek kajálni és haza megyek kész, ennyi” – fogalmazott Kocsis Józsefné. Szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, 11 és délután 3 között ne menjen a napra. Kristóf-Murányi Brigitta minden nap elviszi a kisgyermekét sétálni, viszont ahogy melegszik az idő, egyre korábban indulnak. „Általában kilenc-tíz körül jövünk ki és tizenegyre próbálunk hazaérni, hogy az UV-sugárzás ne érje őt. Most bekentem naptejjel is, illetve le szoktuk hajtani a babakocsira az árnyékolót, ha a nap nagyon odasütne” – mondta az édesanya. A gyermekek folyadék utánpótlására is nagyon figyelni kell, mert ők a sok mozgás miatt több vizet veszítenek, mint a felnőttek” – szögezte le a Semmelweis Egyetem gyermekorvosa az M1-en. Világos Eszter elmondta: ráadásul kánikula idején a napszúrás és a leégés mellett a hőguta is fokozott veszélyt jelent a kicsikre. „Ha a szülő azt észleli, hogy a gyermek tudata megváltozik, a bőre kipirul, száraz, kifejezetten aluszékony, magas a pulzusa, magas a légzésszáma, rossz benyomást kelt, akkor haladéktalanul forduljunk gyermekorvoshoz, adott esetben mentő hívására is szükség van” – hangsúlyozta a gyermekorvos. Világos Eszter kiemelte: kánikula idején a nehezebb ételeket kerülni kell, mert megterhelik a szervezetet, helyettük sok gyümölcsöt és a folyadékban gazdag fogásokat, például leveseket érdemes fogyasztani.